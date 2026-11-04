Куда исчезли более 450 км реки Тисы: ученые выяснили, как выглядела река 200 лет назад

Тиса была на 453 км длиннее — как изменилась река за 200 лет / © Госпогранслужба Украины

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Река Тиса до масштабного выпрямления русла была на 453 км длиннее. Венгерские ученые использовали искусственный интеллект и старинные карты, чтобы воссоздать природные ландшафты региона, которые за последние два столетия претерпели значительные изменения.

Об этом сообщает факультет естественных наук Будапештского университета имени Лоранда Этвеша (ELTE) со ссылкой на научное исследование.

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Как изменилась Тиса за 200 лет

По данным исследователей, до масштабного регулирования русла длина Тисы составляла 1211 км. После выпрямления многочисленных изгибов реки этот показатель сократился до 758 км. Таким образом, Тиса стала короче на 453 км.

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Масштабные работы по преобразованию речной системы начались в XIX веке. Тогда в Венгрии, которая входила в состав Габсбургской империи, встал вопрос об осушении обширных территорий, которые регулярно или периодически затоплялись, и их преобразовании в сельскохозяйственные угодья.

Одной из главных задач стало выпрямление русла Тисы и сужение ее поймы, которая местами простиралась на десятки километров.

Для этого инженеры прорезали извилистые участки реки, создавая новые, более короткие пути для воды. Сначала прокапывали небольшие каналы, которые впоследствии расширялись под воздействием течения. Вдоль нового русла также сооружались земляные дамбы высотой около четырех метров.

Общая протяженность таких прорезов на реке Тисе составила 136 км. Кроме того, в ходе регулирования речной системы было построено 2940 км противопаводковых дамб.

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К началу Первой мировой войны основные работы по выпрямлению русла были в основном завершены. В то же время работы по укреплению территорий, подверженных затоплению, продолжались примерно до 1930 года.

Как изменилась природа вокруг реки

Регулирование реки Тисы и осушение пойм оказали существенное влияние на окружающую среду. Территории, которые ранее регулярно затапливались, постепенно превратились в сельскохозяйственные угодья.

По оценкам ученых, до начала регулирования рек во время наводнений вода могла покрывать до двух третей территории Большой Венгерской равнины.

В то же время значительно сократились площади естественных болот, пойменных лугов и лесов.

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Исследователи отмечают, что когда-то луга и водно-болотные угодья занимали примерно 44% равнины. Однако к 1960 году их доля сократилась до 3–6%.

Общая площадь лесов, которая ранее составляла около 37% территории, в результате длительной вырубки и осушения сократилась примерно до 1%.

Сегодня значительную часть бывших пойм занимают сельскохозяйственные угодья, а ежегодные наводнения уже не достигают территорий, которые раньше регулярно затоплялись.

Как ученые воссоздали ландшафты прошлого

Чтобы показать, как могла выглядеть природа до начала масштабного регулирования рек, венгерские исследователи применили искусственный интеллект.

Основой для реконструкций послужили исторические карты, в частности материалы первой военной картографической съемки Габсбургской империи. Они отражают состояние территории в 1783–1786 годах, когда многие реки, болота и леса еще сохраняли особенности, характерные для периода до масштабного регулирования водотоков.

Ученые также использовали фотографии современных природных ландшафтов, сделанные в 2020–2024 годах с помощью фотокамер и дронов. Аэрофотоснимки делались с высоты до 120 метров.

Для создания реконструкций исследователи использовали ChatGPT, Adobe Firefly и другие инструменты обработки изображений.

Исторические карты помогали определить расположение природных объектов, а современные фотографии — воссоздать характер растительности, водоемов и рельефа.

Благодаря такому подходу ученые создали фотореалистичные иллюстрации ландшафтов Большой Венгерской равнины до масштабного регулирования рек.

В то же время ученые подчеркивают, что изображения, созданные искусственным интеллектом, не являются точными фотографиями прошлого. Это научно обоснованные реконструкции, которые могут отличаться в деталях.

Для каких еще целей будут использовать эту технологию

По мнению исследователей, эта технология может быть полезна не только для изучения исторических изменений в природе.

С помощью искусственного интеллекта также можно проиллюстрировать возможные будущие изменения ландшафтов, в частности последствия глобального потепления, высыхания водоемов или восстановления водно-болотных угодий.

Венгерские ученые уже запустили проект «Из прошлого в будущее — Экологическая история Карпатского бассейна простым языком».

Он охватывает примерно 30 тысяч лет истории природной среды — от ледникового периода до современных и возможных будущих климатических изменений. В рамках проекта исследователи используют фотореалистичные реконструкции.

Напомним, ранее мы сообщали, что чрезвычайно сильное потепление воды в Тихом океане может усугубить засухи, наводнения и угрозы для морских экосистем, однако в то же время поможет исследователям лучше понять, как океан реагирует на экстремальную жару.

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