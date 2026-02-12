Культ Митры на севере Римской империи: какие тайны раскрыли уникальные артефакты II века

Алтари таинственного культа. Фото: Национальный музей Шотландии

Два каменных алтаря, найденные в римском форте возле Эдинбурга, впервые покажут широкой публике после масштабной реставрации. Артефакты были частью самого северного известного храма Римской империи, посвященного богу Митре, и дают новое понимание жизни и верований солдат на границе.

Об этом сообщило издание Independent.

Специалисты отмечают, что культ Митры был закрытой, исключительно мужской религиозной практикой, которая прославляла победу света над тьмой и давала воинам надежду на жизнь после смерти.

Алтари раскопали в 2010 году в Инвереске, Восточный Лотиан. Их датируют примерно 140 годом нашей эры — периодом, когда римляне снова заняли южную Шотландию при правлении Антонина Пия. В 2016 году Национальные музеи Шотландии приобрели находки и начали восстановление фрагментированных каменных плит. Во время работ обнаружили следы краски, что подтвердило: первоначально алтари были ярко разрисованы.

Один из алтарей изображает бога солнца Сола и четыре времени года в виде женских фигур. Эксперты отмечают, что его подсвечивали сзади, чтобы создать эффект сияющих глаз и лучистой короны в темном храме. Второй посвящен самому Митре и содержит резьбу, связанную с богом Аполлоном — лиру, грифона и плектр, а также характерных для митраистских сюжетов воронов.

Оба алтаря были освящены сотником легиона, предположительно Гаем Кассием Флавианом, имя которого сохранилось в сокращении G CAS FLA. Исследователи предполагают, что именно он в то время командовал гарнизоном форта.

Новая выставка «Римская Шотландия: жизнь на границе империи» покажет эти артефакты вместе впервые. Кураторы отмечают: экспозиция поможет опровергнуть распространенный миф о том, что римляне никогда не продвигались дальше Адрианова вала. На самом деле империя трижды расширялась значительно на север, включая построение стены Антонина и ряда фортов, среди которых и Инвереск.

Выставка в Национальном музее Шотландии откроется в ноябре 2026 года и продлится до 28 апреля 2027-го.

