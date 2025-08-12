Культовый бренд мобильных телефонов на грани окончательного краха / © Pixabay

Реклама

Легендарный бренд Nokia, когда-то доминировавший на рынке мобильных телефонов, снова стоит на пороге исчезновения. Ожидается, что с 2026 года компания HMD Global, сейчас выпускающая смартфоны под этой маркой, потеряет права на бренд.

Об этом пишет Bild.

По данным портала Heise.de, сама Nokia Group планирует прекратить производство. Это означает конец бренда, который на пике популярности в 2000-х годах занимал более 40% мирового рынка благодаря таким моделям как Nokia 3310. Однако с появлением iPhone и Android-смартфонов Nokia потеряла лидерство.

Реклама

Финансовое положение компании оставляет желать лучшего. Во втором квартале операционная прибыль Nokia упала на 81% из-за ряда факторов. В частности слабый доллар, что наносит компании миллионный ущерб.

Хотя доход немного возрос, он не оправдал ожиданий, что привело к понижению прогноза прибыли на год. Отсутствие смартфонов Nokia в интернет-магазинах HMD может свидетельствовать, что модели уже снимают с производства.

Напомним, близится осень, а вместе с ней и традиционный анонс новой линейки iPhone. В этом году, по слухам, iPhone 17 будет представлен 9 сентября. Это критический момент для тех, кто планирует продать свой старый смартфон. Эксперт по рынку б/у техники Сэм Уилсон, директор компании Gadget GoGo, призывает владельцев iPhone действовать немедленно, чтобы не потерять до 30% первоначальной стоимости.