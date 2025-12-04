- Дата публикации
Умер самый известный аллигатор-альбинос: сколько лет ему было (фото)
Причину смерти аллигатора установят после вскрытия.
В Калифорнийской академии наук сообщили о смерти одного из самых известных жителей Сан-Франциско — альбиноса-алигатора Клода. Животное, которое на протяжении лет стало для города своеобразным символом, умерло в возрасте 30 лет. В заявлении Академии отмечают, что новость стала тяжелой для всей команды и многих посетителей, которые следили за Клодом на протяжении десятилетий.
Об этом сообщило издание Iflscience.
По информации учреждения, последние недели аллигатор находился под усиленным ветеринарным наблюдением. У него снизился аппетит, после чего Клода перевели за пределы экспозиции для лечения из-за подозрения на инфекцию. Точная причина его смерти пока не названа — вскрытие должно предоставить больше деталей в скором времени.
Клод родился 15 сентября 1995 года на ферме в Луизиане и сразу привлек внимание из-за редкого альбинизма. Из-за генетической особенности его кожа имела ярко-белый цвет, а глаза — красный оттенок, что влияло на зрение. В природе такие признаки делают животное уязвимым, однако Клод оказался под постоянным уходом специалистов, что фактически спасло его жизнь.
Первые 13 лет аллигатор провел на ферме Святого Августина во Флориде, после чего в 2008 году переехал в аквариум Штайнхарта Калифорнийской академии наук. Именно здесь он стал одним из самых популярных жителей. Посетители присылали ему письма, собственные рисунки, стихи и мягкие игрушки, а многие приходили в музей именно ради встречи с Клодом.
В этом году аллигатору исполнилось 30, и его день рождения в Сан-Франциско отмечали целый месяц. В городе организовали праздничные активности, включая появление Клода в виртуальном формате на музыкальном фестивале и квест по поиску плюшевых фигурок. В аквариуме же для него подготовили отдельную вечеринку со специальным «тортом», сделанным из рыбы и льда.
