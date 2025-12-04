Умер самый известный аллигатор-альбинос: сколько лет ему было (фото)

Аллигатор Клод. Фото: Калифорнийская академия наук

В Калифорнийской академии наук сообщили о смерти одного из самых известных жителей Сан-Франциско — альбиноса-алигатора Клода. Животное, которое на протяжении лет стало для города своеобразным символом, умерло в возрасте 30 лет. В заявлении Академии отмечают, что новость стала тяжелой для всей команды и многих посетителей, которые следили за Клодом на протяжении десятилетий.

Об этом сообщило издание Iflscience.

По информации учреждения, последние недели аллигатор находился под усиленным ветеринарным наблюдением. У него снизился аппетит, после чего Клода перевели за пределы экспозиции для лечения из-за подозрения на инфекцию. Точная причина его смерти пока не названа — вскрытие должно предоставить больше деталей в скором времени.

Клод родился 15 сентября 1995 года на ферме в Луизиане и сразу привлек внимание из-за редкого альбинизма. Из-за генетической особенности его кожа имела ярко-белый цвет, а глаза — красный оттенок, что влияло на зрение. В природе такие признаки делают животное уязвимым, однако Клод оказался под постоянным уходом специалистов, что фактически спасло его жизнь.

Аллигатор Клод. Фото: Калифорнийская академия наук

Первые 13 лет аллигатор провел на ферме Святого Августина во Флориде, после чего в 2008 году переехал в аквариум Штайнхарта Калифорнийской академии наук. Именно здесь он стал одним из самых популярных жителей. Посетители присылали ему письма, собственные рисунки, стихи и мягкие игрушки, а многие приходили в музей именно ради встречи с Клодом.

В этом году аллигатору исполнилось 30, и его день рождения в Сан-Франциско отмечали целый месяц. В городе организовали праздничные активности, включая появление Клода в виртуальном формате на музыкальном фестивале и квест по поиску плюшевых фигурок. В аквариуме же для него подготовили отдельную вечеринку со специальным «тортом», сделанным из рыбы и льда.

Аллигатор Клод. Фото: Калифорнийская академия наук

