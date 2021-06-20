Курица или яйцо: что появилось раньше по мнению специалиста

Вероятно, первый цыпленок вылупился в результате мутации.

Вечный вопрос о том, что было раньше: курица или яйцо. Он не дает покоя мыслителям и ученым сотни лет.

Зоолог Луис Виллазон решил дать ответ на этот непростой вопрос, пишет Science Focus.

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Как отмечает специалист, яйца существовали до кур. Динозавры откладывали яйца, рыбы, которые первыми выползли из моря, откладывали яйца, и ужасные монстры, которые плавали в теплых мелководных морях кембрийского периода 500 млн лет назад, также откладывали яйца. Это были не куриные яйца, но все же яйца. Поэтому в этом смысле — яйцо было раньше курицы:

"Здесь все очень сильно зависит от того, как вы детерминируете "куриное яйцо". Это яйцо, снесенное курицей? Или это яйцо, из которого вылупляется курица? Куры относятся к тому же виду, что и так называемая красная банковская курица с Юго-Восточной Азии. Вероятно, она была скрещенная с курицей Gallus sonneratii. Куры были одомашнены около 10 тыс. лет назад в Таиланде", — рассказал ученый, акцентируя, что это все не имеет значения, ведь в какой-то момент эволюционной истории не было кур. Тогда две птицы, которые были почти, но не совсем курицами, спарились и отложили яйца, из которого вылупился первый настоящий цыпленок.

Как акцентируют, эволюция не двигается резкими скачками. Она, в большинстве случаев, происходит размеренно. Один вид переходит в другой не сразу, а постепенно. Поэтому эта грань между "курицей" и "не курицей" довольно размыта. И все же она есть. Виды превращаются в другие виды благодаря мутациям в геноме. Поэтому изменение вида возможно только на генетическом уровне. Если "не курица" такой родилась, то "курицей" в течение жизни она не станет. И в ее организме может возникнуть мутация, которую она передаст своим потомкам. В результате такой мутации, вероятно, однажды вылупился цыпленок.

Напомним, что учёные признали существование пятого океана. Картографы официально признали и добавили на карту мира Южный океан. Теперь на планете их пять.

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