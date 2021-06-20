Курица или яйцо: что появилось раньше по мнению специалиста

Вероятно, первый цыпленок вылупился в результате мутации.
Вечный вопрос о том, что было раньше: курица или яйцо. Он не дает покоя мыслителям и ученым сотни лет.
Зоолог Луис Виллазон решил дать ответ на этот непростой вопрос, пишет Science Focus.
Как отмечает специалист, яйца существовали до кур. Динозавры откладывали яйца, рыбы, которые первыми выползли из моря, откладывали яйца, и ужасные монстры, которые плавали в теплых мелководных морях кембрийского периода 500 млн лет назад, также откладывали яйца. Это были не куриные яйца, но все же яйца. Поэтому в этом смысле — яйцо было раньше курицы:
"Здесь все очень сильно зависит от того, как вы детерминируете "куриное яйцо". Это яйцо, снесенное курицей? Или это яйцо, из которого вылупляется курица? Куры относятся к тому же виду, что и так называемая красная банковская курица с Юго-Восточной Азии. Вероятно, она была скрещенная с курицей Gallus sonneratii. Куры были одомашнены около 10 тыс. лет назад в Таиланде", — рассказал ученый, акцентируя, что это все не имеет значения, ведь в какой-то момент эволюционной истории не было кур. Тогда две птицы, которые были почти, но не совсем курицами, спарились и отложили яйца, из которого вылупился первый настоящий цыпленок.
Как акцентируют, эволюция не двигается резкими скачками. Она, в большинстве случаев, происходит размеренно. Один вид переходит в другой не сразу, а постепенно. Поэтому эта грань между "курицей" и "не курицей" довольно размыта. И все же она есть. Виды превращаются в другие виды благодаря мутациям в геноме. Поэтому изменение вида возможно только на генетическом уровне. Если "не курица" такой родилась, то "курицей" в течение жизни она не станет. И в ее организме может возникнуть мутация, которую она передаст своим потомкам. В результате такой мутации, вероятно, однажды вылупился цыпленок.
Напомним, что учёные признали существование пятого океана. Картографы официально признали и добавили на карту мира Южный океан. Теперь на планете их пять.