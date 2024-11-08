Курица или яйцо: исследование выяснило, что появилось раньше

Это извечная загадка, которая вот уже сотни лет ставит ученых в тупик. Однако экспертам, наконец, удалось ответить на вопрос, что появилось первым — курица или яйцо.

Об этом пишет Daily Mail.

Предыдущие исследования показывают, что яйца с твердой скорлупой, такие как у кур, появились у птиц примерно 300 миллионов лет назад. Но теперь ученые из Женевского университета утверждают, что строительные блоки женских репродуктивных клеток (яйцеклеток) появились задолго до появления кур.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав вид одноклеточных организмов Chromosphaera perkinskii, открытый в 2017 году в морских отложениях на Гавайях. Первые признаки его присутствия на Земле датируются более чем миллиард лет назад — задолго до появления первых животных.

Исследователи заметили, что этот вид образует многоклеточные структуры, которые имеют поразительное сходство с эмбрионами животных. По их словам, это открытие свидетельствует о том, что генетические программы, отвечающие за эмбриональное развитие — процесс, посредством которого оплодотворенная яйцеклетка развивается в эмбрион, — существовали еще до появления животной жизни.

Таким образом, природа, по их мнению, обладала генетическими инструментами для "создания яиц" задолго до того, как она "изобрела кур".

"Хотя C. perkinsii является одноклеточным видом, такое поведение показывает, что многоклеточные процессы координации и дифференциации уже присутствовали у этого вида задолго до появления первых животных на Земле", – пояснил автор исследования Омайя Дудин.

Напомним, извержение вулкана Сент-Геленс 18 мая 1980 года выжгло 600 квадратных километров земли и все живое на ней. Однако через три года в регион выпустили сусликов, которые помогли восстановить окружающую среду.

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