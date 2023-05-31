Курильщики получают дополнительную неделю отпуска через перекуры – новое исследование

Они проводят на улице около 20 минут в день.

Новое исследование показало, что курильщики ежегодно получают дополнительную неделю отпуска из-за своей привычки.

Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики (ONS), сообщает telegraph.co.uk.

Они показывают, что 52% курильщиков несколько раз в день покидают работу, чтобы выкурить сигарету или вейп.

Опрошенные ежедневно проводят на улице в среднем около 20 минут. Все это время подряд равняется примерно 39 часам перекуров за целый год. Если разбить это время на рабочие дни, то курильщики получают несколько дополнительных выходных в год.

Также, согласно отчету ONS, поколение Z, рожденное в период 1996-2010 годов, курит больше всего, за ним следуют бэби-бумеры (1943-1960). Меньше всего курят миллениалы – те, кто родился в 1981-1996 годах.

Напомним, мужчина не покупал туалетную бумагу десять лет. Он рассказал, на что его заменил и зачем.

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