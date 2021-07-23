Кусали пальцы, ноги и голову: в Уганде взрослые шимпанзе жестко забили редкого детеныш-альбиноса

Молодая обезьяна погибла от рук старших шимпанзе в ее общине.

Исследователи в Уганде редко встречали шимпанзе-альбиноса в дикой природе, но только через несколько дней после наблюдений, молодая обезьяна погибла от рук старших шимпанзе в ее общине.

Ученые описали эту ужасную историю в исследовании, которое было опубликовано в американском журнале приматологии.

В прошлом в дикой природе были замечены лишь несколько приматов с альбинизмом. Теперь новое исследование дает уникальный взгляд на короткую жизнь обезьяны-альбиноса в дикой природе.

Шимпанзе-альбинос был замечен среди популяции восточных шимпанзе в центральном лесном заповеднике Будонго в Уганде. На момент его рождения летом 2018 община шимпанзе состояла из около 75 особей.

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На момент убийства новорожденному альбиносу было примерно два с половиной недель.

Пара взрослых шимпанзе столкнулась с самкой и младенцем-альбиносом и начала выдавать тревожные сигналы, которые шимпанзе часто выдают, сталкиваясь с потенциально опасными животными, такими как змеи и свиньи.

В течение следующих нескольких минут еще несколько взрослых шимпанзе приблизились к району и присоединились к шуму. Но несколько взрослых шимпанзе оставались тихими и просто внимательно наблюдали за самкой и младенцем. Она пыталась убежать с детенышем, но взрослый самец выдал истерический крик и неожиданно столкнулся с ней и малышом.

Через несколько дней молодой шимпанзе погиб. Исследователи наткнулись на большую группу шимпанзе: из кустов доносились звуки физической агрессии и крики детеныша.

Вскоре из зарослей вышел самец, прижимая альбиноса к груди. У него отсутствовала левая рука, а рана выглядела свежей. Затем он начал кусать пальцы, ноги и правое ухо детеныша. Его мать выгнали другие шимпанзе.

Через несколько минут взрослая самка забрала младенца и начала кусать конечности и голову, тогда как другие шимпанзе нюхали тело. После смерти детеныш его тельце пробили веткой.

Ученые забрали тело для вскрытия: животное получило значительные повреждения, включая глубокие ранения в голове и трещину в черепе.

Исследователи пишут, что первичная реакция членов сообщества на младенца оказалась отличной от типичной ситуации, когда шимпанзе впервые сталкиваются с самками с новорожденным. Обычно шимпанзе с интересом реагируют на новорожденных, касаясь и ухаживая за младенцами, а также ухаживая за их матерями.

Белая окраска шимпанзе также напоминала черно-белых обезьян колобус, которые тоже живут в этом заповеднике, возможно так можно объяснить поведение животных.

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