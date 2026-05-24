Лед возрастом 6 миллионов лет: в Антарктиде нашли "капсулу времени" Земли

Самые древние образцы льда на Земле

В Восточной Антарктиде ученые обнаружили древнейшие образцы льда на Земле, возраст которых датировали примерно в 6 миллионов лет. Внутри льда сохранились микроскопические пузырьки воздуха, изолированные еще со времен, когда климат планеты был значительно теплее.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

По словам исследователей, находка существенно расширяет климатический архив Земли и позволяет заглянуть в период, который раньше было сложно изучать с помощью ледовых кернов.

Особую ценность имеют не только образцы льда, но и воздух, который миллионы лет оставался замкнутым в крошечных пузырях. Анализ химического состава и изотопов в этих воздушных карманах позволяет реконструировать атмосферу и климатические условия древнего прошлого.

Одна из ведущих исследовательниц Сара Шеклтон из Океанографического института Вудс-Хоул сравнила ледовые керны с машиной времени.

«Ледовые керны – это как машины времени, позволяющие ученым заглянуть в прошлое и увидеть, какой была наша планета. Керны из Аллан-Хиллз помогают нам путешествовать по времени гораздо дальше, чем мы могли себе представить», — отметила она.

После лабораторного анализа команда установила, что за последние 6 миллионов лет температура в этом регионе снизилась примерно на 12°C. Это согласуется с другими данными, свидетельствующими: в тот период Земля была теплее, чем сегодня.

Обычно для получения очень старого антарктического льда ученым приходится бурить скважины глубиной более 2 тысяч метров. Однако в районе Аллан-Хиллз лед в миллионы лет удалось обнаружить на гораздо меньшей глубине — всего 100–200 метров.

Исследователи объясняют это особенностями местного рельефа. Горная местность, медленное движение льда, сильные ветры и экстремальный холод могли способствовать тому, что древние слои постепенно поднимались поближе к поверхности и сохранялись в течение миллионов лет.

"Ветер сдувает свежий снег, а холод замедляет движение льда, практически останавливая его", - пояснила Шеклтон.

Команда ожидала найти давний лед, но не столь старый. По словам палеоклиматолога из Университета штата Орегон Эда Брука, первоначально ученые надеялись обнаружить образцы в возрасте до 3 миллионов лет.

«Мы знали, что лед в этом регионе очень давний. Сначала мы надеялись найти лед в возрасте до 3 миллионов лет, возможно немного больше, но это открытие значительно превзошло наши ожидания», — сказал он.

Теперь ученые планируют более широкое исследование Аллан-Хиллз. Они надеются, что в 2026-2031 годах смогут найти еще более древние образцы льда и продолжить климатическую историю Земли еще глубже в прошлое.

Напомним, ученые нашли под толстым слоем льда в Антарктиде древний участок суши, который назвали «континентом-призраком». Исследование Британской антарктической службы свидетельствует, что это остатки древнего мира, которые миллионы лет были скрыты и защищены льдом. На существование этого массива указали необычные розовые скалы, обнаруженные на поверхности.

