"Ледник Судного дня" разрушается каждый день: ученые обнаружили скрытую угрозу для человечества

Ледник Судного дня / © NASA

Антарктические гиганты — ледник Пайн-Айленд и печально известный ледник Твейтса, известный как «ледник Судного дня», оказались под действием агрессивных подводных процессов. Ученые бьют тревогу: ледники разрушаются быстрее из-за ранее неизвестного явления.

Об этом пишет CNN со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geosciences.

Исследователи обнаружили океанические водовороты, которые «съедают» лед изнутри. Эти подводные «штормы» действуют как миксер и подгоняют тёплую воду к основанию ледяного гиганта, что может иметь катастрофические последствия для глобального уровня моря.

Что такое подводные «штормы»

Речь идет о субмезомасштабных водоворотах – это быстрые океанические течения, которые ученые сравнивают со штормами в атмосфере.

«Представьте себе это как маленькие водяные вихри, которые крутятся очень быстро, как вы размешиваете воду в чашке», — объясняет соавтор исследования Маттиа Пойнелли из Калифорнийского университета в Ирвайне.

Эти водовороты образуются там, где встречаются теплая и холодная вода. Механизм напоминает вливание молока в кофе: жидкости смешиваются, образуя турбулентность. В океане эти «вихри» могут достигать 10 км в диаметре.

Как это работает

Эти водовороты забегают под шельфовые ледники и поднимают теплую воду из глубин океана прямо к уязвимому ледяному основанию.

Компьютерное моделирование показало шокирующие результаты:

Только эти кратковременные «штормы» повлекли за собой 20% таяния ледников за исследуемый 9-месячный период.

Образуется замкнутый круг: таяние льда добавляет в океан пресную холодную воду, которая смешивается с теплой соленой, создавая еще больше водоворотов и еще больше ускоряя таяние.

Чем это чревато?

Ледник Твейтса действует как «пробка», сдерживающая огромный ледяной щит Антарктиды.

Если растает только он, уровень моря поднимется на 60 см .

Если он разрушится и «выпустит» остаток льда, это приведет к поднятию уровня мирового океана на 3 метра .

"Этот положительный круг обратной связи может набрать интенсивности в условиях потепления климата", - предупреждает соавтор исследования Лия Сигельман.

Напомним, мир стоит на пороге «большого таяния» горных ледников. Будущие поколения могут унаследовать планету, где ледники станут редким явлением. Новое исследование швейцарских ученых показывает, что пик исчезновения ледников может наступить менее чем за два десятилетия, а к концу века их количество сократится в десять раз.