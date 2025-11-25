Ледник Судного дня стремительно разрушается: ученые бьют тревогу из-за критического ускорения

Западно-Антарктический ледниковый щит / © Getty Images

Антарктический ледник Туэйтса, который исследователи называют одним из главных триггеров возможного резкого повышения уровня моря, демонстрирует значительно более быстрые темпы разрушения, чем предполагалось ранее. Новые данные свидетельствуют, что теплая морская вода активно разъедает лед снизу, подрывая его опорную структуру и увеличивая риск масштабного обвала.

Об этом сообщило издание Times of India.

Рецензируемое исследование подтвердило значительную потерю массы не только на Туейтсе, но и в пределах всего Западно-Антарктического ледникового щита. Ученые отмечают: нестабильность отдельных участков может быть частью более широкого процесса, который охватывает регион моря Амундсена.

Туэйтс, по размерам сопоставимый с территорией Великобритании, выполняет роль природного «фиксатора» для ледникового щита. Его коллапс потенциально способен привести к цепной реакции таяния соседних ледников и поднятию уровня моря на десятки сантиметров. В долгосрочной перспективе речь может идти о трех метрах — уровень, угрожающий прибрежным мегаполисам по всему миру.

Ученые фиксируют прогрессирующее истончение шельфовой части ледника, появление трещин и быстрое отступление линии заземления. В некоторых районах темпы потери льда превышают исторические показатели в десять раз. Спутниковые снимки демонстрируют разрушение ледяных скал и формирование каналов талой воды — признаки того, что ледник может приближаться к критической фазе.

В случае полного обрушения Туэйтса уровень моря вырастет минимум на полметра. Даже меньшие изменения способны вызвать опасные штормы, масштабные подтопления и ускоренную эрозию берегов. Особенно уязвимы Лондон, Нью-Йорк, Мумбаи, Джакарта и другие крупные прибрежные города.

Эксперты призывают правительства инвестировать в адаптацию прибрежной инфраструктуры, обновление карт затоплений и усиление систем мониторинга. Уменьшение выбросов, по словам исследователей, остается ключевым инструментом, который позволит замедлить проникновение теплых вод под ледники Антарктиды.

Ученые предупреждают: процессы, происходящие в отдаленном регионе Антарктиды, уже сейчас формируют будущие очертания мировых береговых линий.

