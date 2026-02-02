"Ледник Судного дня" угрожает городам: как ученые пытаются спасти их от затопления

«Ледник Судного дня» / © NASA

Реклама

Ледник Туэйтс, известный как «ледник Судного дня», может поднять уровень моря на 65 см и затопить прибрежные города. Международная экспедиция начала уникальное бурение, чтобы выяснить, насколько быстро тает этот гигант под действием теплого океана.

Об этом пишет Т4.

Что известно о «Леднике судного дня» и угрозе от него?

В суровых и малодоступных районах Западной Антарктиды лежит гигантский ледовый массив, площадь которого соизмерима с Великобританией. Ледник Туэйтс, известный среди ученых как «ледник Судного дня», является одним из крупнейших и одновременно самых нестабильных элементов земной криосферы. Его хрупкое состояние представляет серьезную угрозу для мировых побережий, ведь, по оценкам ученых, полный коллапс этого ледника может вызвать повышение уровня Мирового океана на катастрофические 65 см.

Реклама

Следствием такого развития событий станет затопление целых населенных пунктов и крупных городов, что заставляет исследователей действовать на опережение и искать ответы относительно механизмов его разрушения до того, как процесс приобретет необратимый характер.

Несмотря на ключевую роль ледника Туэйтса в формировании климатического будущего планеты, знания человечества о процессах, происходящих под его ледяной толщей, до сих пор остаются ограниченными. Одной из главных загадок является взаимодействие теплых океанических вод с основой ледника, которое приводит к его активному подмыванию снизу.

Исследования, которые Британская антарктическая служба (BAS) проводила с 2018 года, охватывали преимущественно стабильные периферийные зоны, ведь центральная часть ледника пронизана глубокими трещинами, что делало доступ к ней технически сложным и крайне опасным. Ситуацию удалось изменить благодаря масштабной совместной экспедиции BAS и Корейского полярного исследовательского института (KOPRI), которая решилась добраться до самого ядра этой неустойчивой ледовой системы.

Исследование ядра ледника

Организация экспедиции больше напоминала сюжет научно-фантастического фильма. Чтобы попасть в малоисследованный район, команда отправилась из Новой Зеландии на специализированном научном судне RV Araon.

Реклама

Безопасность участников была приоритетной, поэтому перед высадкой на нестабильную поверхность ледника сначала применили дистанционно управляемое транспортное средство для выявления скрытых полостей и опасных участков. Только после подтверждения безопасного маршрута ученые совершили более 40 вертолетных рейсов, преодолев расстояние в 29 км для доставки оборудования.

Руководитель экспедиции со стороны KOPRI доктор Вон Санг Ли охарактеризовал эту операцию как настоящую полярную науку, ведь до последнего момента не существовало гарантий успешного достижения поставленной цели.

Бурение скважины в леднике

Центральным этапом миссии стало бурение скважины глубиной 1000 м в стратегически важной зоне — чуть ниже по течению от так называемой линии заземления. Именно здесь ледник отделяется от морского дна и переходит в плавучее шельфовое состояние, а процессы таяния происходят наиболее интенсивно.

Для доступа к подледниковому океану исследователи применили уникальную технологию горячего бурения, разработанную инженерами BAS. Нагретая до 90°C вода под высоким давлением подается через шланг, проплавляя канал диаметром около 30 см. Через это отверстие ученые опускают высокоточные приборы, позволяющие в режиме реального времени измерять температуру воды, скорость течений и уровень турбулентности.

Реклама

Сложность этой миссии обусловлена не только логистическими вызовами, но и суровыми физическими условиями Антарктики. При экстремально низких температурах пробуренный канал замерзает уже через один — два дня, что заставляет регулярно повторять процесс растапливания льда. Впрочем, по словам физического океанографа доктора Питера Дэвиса, эти усилия вполне оправданы, ведь человечество впервые получает возможность непосредственно наблюдать, как теплые океанические воды разрушают лед на глубине около километра.

Кроме океанографических измерений, команда также собирает образцы донных осадков, которые могут пролить свет на прошлое поведение ледника Туэйтса и помочь спрогнозировать его дальнейшую эволюцию. Полученные данные станут основой для совершенствования климатических моделей и дадут правительствам и прибрежным общинам, где живут миллионы людей, дополнительное время для подготовки к неизбежным изменениям уровня Мирового океана.

Напомним, ледники Туэйтса и Пайн-Айленд разрушаются быстрее, чем ожидалось, из-за вновь выявленного явления — океанических водоворотов. Эти подводные «штормы» диаметром до 10 км действуют как гигантские миксеры. Они поднимают теплую воду из глубин океана прямо к уязвимой основе ледяных гигантов, что ускоряет таяние на 20%. Процесс создает опасный замкнутый круг: таяние льда добавляет пресную воду, которая провоцирует появление новых водоворотов. Это ставит мир перед угрозой катастрофического поднятия уровня моря.