Ледник в Гренландии растаял гораздо позже, чем думали ученые — что это значит для будущего

Гренландия

Новое исследование показало, что ледниковый щит Прудхо-Доум в Гренландии полностью исчез только около 7 тысяч лет назад — значительно позже, чем предполагали ранее ученые.

Об этом говорится в материале Phys.org.

Исследование было проведено в рамках проекта GreenDrill, который возглавляли совместно Университет Баффало и обсерватория Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета. Команда собирала образцы горных пород и осадочных отложений под ледниковым щитом, чтобы определить, когда ледяная шапка последний раз была открыта.

Результаты исследования, опубликованные 5 января в журнале Nature Geoscience, свидетельствуют, что Прудхо-Доум особенно чувствителен к умеренным температурам голоцена — межледниковому периоду, который длится около 11 тысяч лет и был известен стабильным климатом.

"Это было время, когда люди начали осваивать земледелие и делать первые шаги к цивилизации. Если умеренные естественные изменения климата растопили Прудхо-Доум и удерживали его в состоянии отступления тысячи лет, возможно, сегодня это лишь вопрос времени, пока современные антропогенные изменения климата не начнут влиять на ледник", — отмечает Джейсон Бринер, профессор кафедры наук про Землю в Университете Баффало.

Проект GreenDrill

GreenDrill — первый проект бурения ледникового щита Гренландии для получения древних горных пород и осадков во льду. Анализ химического состава пород позволяет точно определить, когда они в последний раз были под открытым небом.

В первом исследовании GreenDrill были проанализированы образцы с глубины 500 метров на вершине Прудхо-Доума, собранные во время экспедиции 2023 года. С помощью метода люминесцентной датировки ученые определили, что породы в последний раз подвергались воздействию солнечного света около 6–8 тысяч лет назад.

"Это означает, что ледник Прудхо-Доум растаял примерно в начале голоцена, когда температура была на 3-5°C выше современной. Некоторые прогнозы указывают, что к 2100 году мы можем достичь подобного уровня потепления", — говорит Калеб Уолкотт-Джордж, соавтор исследования.

Последствия для современного климата и уровня моря

Выявление таких реликтовых ледниковых шапок помогает ученым понять, какие участки ледникового щита наиболее уязвимы к таянию. Это критично для четких прогнозов повышения уровня моря и оценки риска для прибрежных поселений.

"Камни и осадки подо льдом прямо показывают, какие края ледникового щита самые уязвимые, что позволяет более точно прогнозировать таяние", — добавляет Йорг Шефер, соавтор исследования.

Экспедиция на льду

Ученые работали на двух буровых площадках Прудхо-Доум — на вершине и на краю ледника, где толщина льда значительно меньше. Работы включали сбор ледовой крошки, бурение сотен метров льда и очищение лагеря от ветрового снега.

"Это походило на напряженную игру до последней минуты, но мы успешно завершили бурение и получили нужные образцы", — вспоминает Бринер.

Исследователи подчеркивают важность командной работы и сложной логистики, которой требовал проект, и отмечают, что исследование позволяет глубже понять, как ледниковые щиты реагируют на изменения климата, и почему их таяние сегодня может произойти гораздо быстрее, чем ожидалось.

