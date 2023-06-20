Ледники Гималаев могут растаять на 75% к концу века: ученые сообщают об опасности

Ледники в Гималаях могут потерять до 75% своего объема к концу 2100 года из-за глобального потепления. В результате могут возникнуть опасные наводнения и дефицит воды для 240 млн. жителей, живущих в регионах горных систем Азии

Об этом говорится в отчете Международного центра интегрированного развития гор (ICIMOD), передает Reuters.

Ученые обнаружили, что таяние льда в регионе горной системы Гималаев, проходящей через территории современных Китая, Индии, Непала, Бутана и Пакистана, ускоряется. В течение 2010-х годов ледники теряли лед на 65% быстрее, чем в прошлом десятилетии.

Ученые сообщают: если температура повысится на 1,5°C, то ледники по всему региону потеряют от 30% до 50% своего объема к 2100 году. Если потепление будет на 3°C, ледники в Восточных Гималаях потеряют до 75% своего льда. Если же эта цифра будет 4°C, то ледники потеряют до 80%.

В отчете специалисты отмечают: если раньше ученые сомневались, действительно ли ледники в Гималаях тают, то после обнародования 2019-го спутниковых снимков ледников региона, которые сделали в 1979-м, у ученых появилась научная база для исследований.

В отчете говорится, что поток воды в 12 речных бассейнах региона, вероятно, достигнет пика к середине века. Однако уже после этого начнется дефицит. Отмечается, что это будет иметь последствия для более 1,6 млрд человек, поскольку многие высокогорные общины используют ледниковую воду и талый снег для орошения земель.

"Хотя может показаться, что у нас будет больше воды, потому что ледники тают быстрее... в большинстве своем это будет происходить в виде наводнений, а не стабильного потока", — говорится в исследовании.

Таяние ледников опасно для общин, расположенных ниже по течению. В частности, риск возникает, когда сточные воды собираются в мелководных озерах. Тогда они переполняются и выходят из берегов.

Ученые добавляют, что, кроме этого, в регионе нестабильно выпадает снег. Уменьшение снежного покрова приводит к увеличению смертности яков. Ведь летом они идут на высшие пастбища, а если снег выпадает слишком рано, вся территория покрывается снегом, и у них нет травы для выпаса.

Отмечается, что правительства пытаются подготовиться к этим изменениям. Китай трудится над укреплением запасов воды в стране. Пакистан устанавливает системы раннего предупреждения о излиянии ледниковых озер.

Как сообщалось, ученые из разных стран мира заявляют, что Антарктида тает непрогнозируемо быстро. Ведь площадь морского льда стремительно сокращается. Именно поэтому под угрозой исчезновения оказываются и определенные виды животных, таких как императорские пингвины, некоторые виды тюленей и морских птиц.

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