Ледяная угроза: тысячи ледников начали двигаться с аномальной скоростью

Ледник Петерманн / Иллюстративный фото / © NASA

Международная группа исследователей проанализировала поведение более 3000 так называемых «пульсирующих» ледников , способных ускоряться от медленного ползания до 60 метров в день за считанные недели, что создает смертельную угрозу для горных регионов.

Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на новое глобальное исследование.

Как это работает и где случается

Обычно этот феномен охватывает только 1% всех ледников мира, но они огромны и составляют около 16% мировой площади льда. Больше всего их в Арктике, Гималаях и Андах.

Механизм «рывка» связан с водой. Таяние льда создает воду, которая не успевает стекать и накапливается под ледником. Это уменьшает трение о землю, и огромная масса начинает скользить, словно на водной подушке. К примеру, ледник Натхорстбрин на Шпицбергене во время такой фазы продвинулся на 15 километров всего за десять лет, кардинально изменив ландшафт.

Почему это опасно

Ученые отмечают: движение льда вперед не является «спасением» от потепления. На самом деле, такие всплески лишь ускоряют потерю массы ледника в долгосрочной перспективе и делают его более уязвимым к климатическим изменениям.

Кроме того, это создает прямую физическую угрозу:

Разрушение дорог: Ледник Шиспер в горах Каракорум заблокировал и повредил стратегически важное Каракорумское шоссе между Пакистаном и Китаем.

Наводнения: Лед может перекрывать горные реки, образуя нестабильные озера. Когда эти плотины прорываются, случаются катастрофические наводнения.

Опасность для туризма: Быстрое движение создает глубокие трещины и превращает обычные туристические маршруты в смертельные ловушки.

Исследователи предупреждают, что из-за изменения климата поведение ледников становится все более непредсказуемым. Пульсировать могут начать даже те массивы, которые ранее считались стабильными, в частности в Антарктиде.

Напомним, ледник Туэйтс, известный как «ледник Судного дня», может поднять уровень моря на 65 см и затопить прибрежные города. Международная экспедиция начала уникальное бурение, чтобы выяснить, как быстро тает этот гигант под действием теплого океана. Но попытка пробурить тоннель к ядру ледника закончилась ужасной аварией .