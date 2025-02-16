Легенда о призрачных фонарях Саммервилля разгадана: геологи рассказали, что это

В Южной Каролине (США) призрачные фонари Саммервилля вызывают удивление у местных жителей на протяжении многих поколений, но геологи, возможно, наконец-то разгадали их природу.

Об этом сообщило издание Live Science.

Саммервилль, Южная Каролина, в течение десятилетий омрачается таинственными «призрачными фонарями». Теперь ученый считает, что, возможно, она наконец-то выяснила, что на самом деле представляют собой эти плавающие шары: оказывается, они могут быть связаны с незначительными землетрясениями.

Местные легенды предполагают, что эти загадочные шары света, часто встречающиеся у старых железнодорожных путей, являются фонарями, которые несет призрак женщины, потерявшей мужчину в железнодорожной катастрофе.

Не совсем понятно, когда именно в этом районе впервые были подмечены эти плавающие шары, но упоминания о них обычно датируются серединой 20 века. Огни описываются как небольшие светящиеся сферы, часто синего или зеленого цвета, которые можно увидеть, когда они парят над узким участком дороги Шип-Айленд, где раньше проходила старая железнодорожная линия. Свидетели также сообщали о сильной тряске автомобилей, странных шепотах и иногда "призрачных" видениях.

Местные жители описывают звонки дверей, звуки шагов, тревожных животных и птиц, а также предметы, которые двигаются как сами по себе.

Сейсмолог геологической службы США (USGS) Сьюзан Хаф, тщательно изучила эти сообщения и пришла к выводу, что эти загадочные шары могут быть объяснены редким геологическим явлением, известным как сейсмические огни.

По данным Геологической службы США, огни землетрясений – это светящиеся шары, искры и разряды, которые, как считается, возникают в определенных районах до, во время или сразу после землетрясений.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые утверждают, что Библия не является произведением одного автора, а имеет сложную историю создания. Она состоит из многочисленных текстов, возникающих в разные периоды времени и отражающих разнообразные исторические контексты.

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