"Легкие планеты" массово гибнут: ученые обнаружили новую опасную причину

Тропические леса / © bigseventravel.com

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Деревья в тропических лесах умирают все быстрее, и одной из главных причин этого могут быть кратковременные, но мощные конвективные штормы.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Как говорится в новом исследовании эколога Эвана Гора из Института исследований экосистем Кэри, такие штормы сопровождаются молниями и сильным ветром, который ломает стволы деревьев. В отдельных тропических регионах эти бури могут быть ответственными за 30-60% смертей деревьев.

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Эти штормы, в отличие от ураганов или циклонов, возникают внезапно, но наносят масштабный ущерб. Их частота растет на фоне изменения климата — по оценкам исследователей, активность таких грозовых явлений увеличивается на 5-25% каждое десятилетие.

В рамках крупнейшего на сегодня анализа динамики углерода в тропических лесах, ученые впервые учли влияние штормов. Ранее считалось, что основным фактором уменьшения запасов углерода является повышение температуры. Но новые данные показали: с учетом штормов эта зависимость исчезает. Это меняет представление о стабильности тропических экосистем.

По словам Ванессы Рубио, соавтора исследования, новые выводы помогут лучше планировать, какие виды деревьев стоит высаживать и сохранять, чтобы леса могли эффективно накапливать углерод и выполнять свою экологическую функцию.

Авторы также указывают, что штормы и засухи не исключают друг друга — тропические леса могут одновременно подвергаться воздействию обоих явлений.

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Последствия изменения климата

Климатический кризис все сильнее влияет на планету, провоцируя экстремальные погодные явления и угрожая жизни как людей, так и животных. В июле 2025 года Европа столкнулась с очередной волной аномальной жары — температура в отдельных регионах превысила 40°C. Наибольшие поражения понесли Италия, Испания, Греция, Франция и Португалия, где разгорелись лесные пожары, а больницы работают в усиленном режиме.

Всемирная организация здравоохранения призвала европейские правительства принимать неотложные меры, чтобы предотвратить массовую гибель людей. По словам статистика Пьера Маселота из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, только за период с 30 июня по 3 июля жара может вызвать более 4500 преждевременных смертей.

Параллельно с этим, изменение климата угрожает существованию целых стран. Островное государство Тувалу, расположенное в Тихом океане, из-за повышения уровня моря может полностью исчезнуть с карты уже в ближайшие десятилетия.

Не менее тревожная ситуация в мире дикой природы. По оценкам исследователей, более 500 видов птиц оказались на грани вымирания. Их исчезновение может стать реальностью уже в течение следующих 100 лет, если не будут приняты срочные меры по сохранению среды их обитания.

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