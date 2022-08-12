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Легкий и маленький: в Аргентине открыли неизвестного бронированного динозавра

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Легкий и маленький: в Аргентине открыли неизвестного бронированного динозавра

Фото: Associated Press

Палеонтологи нашли ранее неизвестного маленького бронированного динозавра. Это произошло на юге Аргентины.

Существо, вероятно, ходило прямо на задних лапах около 100 миллионов лет назад.

Об этом пишет The Guardian.

Динозавра мелового периода назвали Якапил Канюкура. Он бронирован, ведь был хорошо защищен рядами костных пластин вдоль шеи, спины и до хвоста. Динозавр был длиной около 1,5 метра и весил всего 4-7 кг.

Это первое такого рода открытие бронированного мелованного динозавра в Южной Америке. Он является частью группы тиреофорных динозавров, которая известна своими костлявыми спинными пластинами и остроконечным хвостом.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили окаменевшие кости нового вида стегозавра, ранее никогда не находившегося.

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