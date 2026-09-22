Лемуры поют, как оперные исполнители: ученые обнаружили удивительное сходство

Лемуры умеют использовать сложные вокальные техники, как настоящие оперные певцы / © Фото из открытых источников

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Лемуров индри можно было бы назвать настоящими вокалистами животного мира: они поют сложные песни, которыми общаются между собой и защищают территорию. Новое исследование показало, что при взятии более высоких нот эти животные шире открывают рот, и это может помогать усиливать звук.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Computational Biology.

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Как лемуры учатся брать высокие ноты

Ученые проанализировали 83 видеозаписи 19 диких индри, сделанные во время наблюдений на Мадагаскаре. С помощью технологии отслеживания движений они буквально кадр за кадром сравнили движения губ и челюстей животных с частотой издаваемых ими звуков.

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Оказалось, что с ростом высоты ноты увеличивалась и ширина открывания рта. Это стало первым прямым подтверждением того, что дикие индри координируют движения ротового аппарата с высотой собственного пения.

Для человека подобный принцип давно известен в вокальной практике. Оперные певцы во время исполнения высоких нот меняют форму полости рта и голосового тракта, чтобы усилить определенные частоты и сделать звук более мощным.

Что общего между индри и сопрано

Этот механизм называют формантной настройкой. Простыми словами, изменение формы рта и голосового тракта помогает согласовать резонансные частоты тракта с гармониками голоса, благодаря чему звук может лучше проекцироваться наружу.

Как объясняет Daily Mail, исследователи обнаружили у индри движения, очень похожие на те, которым люди годами учатся на занятиях вокалом.

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Для индри это не просто способ сделать пение красивее. Их голоса имеют практическое значение: животные живут в густых тропических лесах, где деревья и растительность мешают видеть соседей на большом расстоянии.

Зачем лемуры так громко поют

Индри живут небольшими семейными группами и должны защищать территории с ресурсами, необходимыми для выживания. Большую часть этой работы они выполняют именно посредством голоса, а не физических стычек.

Каждое утро группы индри исполняют громкие песни, сообщая соседям о своем присутствии и показывая, что территория уже занята. Их крики могут распространяться сквозь густой лес на расстояние до 2 километров.

Поэтому способность сделать голос сильнее и заставить его проходить дальше имеет для этих животных вполне практическое значение. Звуковой сигнал позволяет сообщить о своих правах на территорию, не тратя силы на постоянное патрулирование ее границ.

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Лемуры могут поддерживать связь через пение

Пение индри нужно не только для защиты территории. Сложные вокализации помогают поддерживать социальные связи внутри группы и координировать поведение ее членов.

Именно поэтому открывание рта во время высоких нот может быть важнее, чем кажется на первый взгляд. Небольшое изменение движения челюсти и губ позволяет животному более эффективно использовать свойства собственного голосового тракта.

Исследователи считают, что такая способность может служить примером конвергентной эволюции. Люди и индри имеют общего предка, который жил примерно 74 миллиона лет назад, но этого недостаточно, чтобы объяснять сходство современных вокальных приемов прямым наследованием.

Что общего с эволюцией человеческого пения

Скорее всего, люди и индри независимо нашли подобный способ усиления вокальных сигналов, потому что столкнулись с подобной проблемой — как сделать голос заметным на большом расстоянии.

В случае человека этот принцип стал частью сложной вокальной техники, оттачиваемой профессиональными певцами. Для индри он превратился в естественный инструмент общения в густом лесу.

При этом ученые не утверждают, что человеческое пение происходит от пения индри. Их работа скорее показывает, что схожие принципы эффективной вокальной коммуникации могли возникнуть независимо у разных видов.

И получается забавная картина: где-то высоко в кронах мадагаскарского леса индри готовится к очередной высокой ноте — и делает почти то же, чему учат оперных певцов.

Напомним, ленивцы давно считаются одними из самых удивительных животных на планете. Они являются самыми медленными млекопитающими в мире, имеют очень низкий уровень метаболизма и не поддерживают постоянную температуру тела, как большинство других теплокровных животных. Ученые выявили генетические особенности, которые могут объяснить, как ленивцы эволюционировали до такого необычного образа жизни.

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