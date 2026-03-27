"Летающие шприцы": ученые придумали необычный способ вакцинации диких животных

Комары будут вакцинировать летучих мышей

Реклама

Обычные комары , всегда ассоциировавшиеся с назойливым жужжанием и неприятными укусами, вскоре могут стать настоящими спасителями человечества. Ученые нашли способ превратить этих насекомых в «летающие вакцины», чтобы иммунизировать диких летучих мышей от смертельно опасных болезней, таких как бешенство и вирус Нипах.

Об этом пишет организация Gavi.

Почему именно летучие мыши и при чем здесь комары

Летучие мыши являются природными резервуарами для огромного количества вирусов, которые могут быть крайне опасными для людей и домашнего скота. Поскольку эти животные часто переносят патогены, не болея сами, и живут огромными скоплениями, риск случайной передачи инфекции человеку постоянно растет. Однако массовое уничтожение летучих мышей не выход, ведь они играют чрезвычайно важную экологическую роль, а разрушение колоний лишь рассеет инфицированных особей по новым территориям.

Реклама

Вакцинация диких животных всегда была сверхсложной задачей. Летучие мыши гнездятся в труднодоступных местах и имеют очень разнообразный рацион, поэтому классические пищевые приманки с вакциной здесь не работают. Именно поэтому китайские ученые решили использовать их природное взаимодействие с насекомыми.

«Комары, питающиеся кровью летучих мышей и в то же время являющиеся для них добычей, служат природными векторами для доставки вакцины», — объясняют авторы исследования.

Как работают «летающие шприцы»

Чтобы создать такую необычную живую вакцину, исследователи использовали ослабленную версию вируса везикулярного стоматита (VSV), уже применяемого в одобренных вакцинах против Эболы. Они модифицировали его таким образом, чтобы вирус нес ключевые поверхностные белки бешенства или вируса нипах.

Лабораторных комаров инфицировали, накормив их кровью со специальной смесью. Вирус успешно размножился внутри насекомых и накопился в их слюнных железах, готовый к передаче во время следующего укуса. Чтобы модифицированные комары не расплодились в природе и не нарушили экосистему, перед выпуском их обязательно стерилизовали ультрафиолетовым облучением.

Реклама

Соленые ловушки как альтернатива

Для видов летучих мышей, которые меньше контактируют с комарами, ученые разработали еще один хитрый метод — специальные питьевые станции. Эти ловушки испускают соленый туман, привлекающий животных, и содержат небольшой резервуар с физраствором, смешанным с вакциной. Прилетая попить минерализованной воды, летучая мышь получает необходимую пероральную дозу препарата.

Первые испытания на мышах, хомяках, а впоследствии и на пойманных диких летучих мышах показали впечатляющие результаты. Животные, которых кусали модифицированные комары (или просто съедали этих насекомых) и пили из соленых ловушек, успешно выработали крепкие антитела.

В экспериментах с бешенством вакцинированные летучие мыши легко пережили влияние смертельной дозы настоящего вируса. Теперь перед учеными стоит задача разработать систему мониторинга и получить все необходимые экологические разрешения для тестирования этой революционной технологии в дикой природе.

Напомним, вырубка лесов может увеличивать количество укусов комаров, опасных для человека. Новое исследование указывает: чем меньше диких животных в природных экосистемах, тем активнее отдельные виды насекомых переходят в человеческую кровь как альтернативный источник питания.