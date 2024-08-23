Лицо Иисуса воспроизвели с изображения на Туринской плащанице: как он выглядит (фото)

Искусственный интеллект воспроизвел лицо Иисуса Христа из куска ткани, в который, как некоторые считают, его завернули после распятия.

Об этом сообщает Daily Express.

Туринская плащаница на протяжении веков вызывала разногласия: кто-то утверждает, что в материале даже можно увидеть очертания лица Христа. Другие обычно отвергают ее как подделку, но новые технологии, использованные итальянскими учеными, позволяют предположить, что полотно льна на самом деле может происходить со времен Христа.

А теперь ИИ был использован для переосмысления загадочной святой реликвии, чтобы раскрыть "истинное лицо Иисуса". Газета использовала самый современный ИИ-визуализатор Midjourney, чтобы создать симуляцию лица по плащанице.

Изображения показывают Христа с длинными волнистыми волосами и бородой – как на многих классических изображениях. На его лице и теле видны порезы и ссадины, указывающие на то, что он был только что убит.

Лицо Иисуса, созданное с помощью ИИ / Фото: MIDJOURNEY

В то время как скептики считают, что неизвестный художник 14 века подделал "плащаницу Мессии", используя порошковую краску на скульптуре или на теле модели, многие католики убеждены, что на полотнище ткани каким-то образом запечатлелся образ Христа в момент воскресения.

В 1980-х годах радиоуглеродный анализ определил, что ткань, используемая для создания плащаницы, датируется серединой 1300-х годов, незадолго до начала ее документированной истории.

Но доктор Либерато де Каро из итальянского Института кристаллографии, используя новый метод, известный как широкоугольное рентгеновское рассеяние, сенсационно заявил, что ткань хорошо соответствует аналогичному образцу, который, как подтверждено, взят во время осады Масады, Израиль, в 55-74 годах нашей. эры.

Доктор де Каро подверг сомнению точность углеродной датировки. Он написал: "Плесень и бактерии, колонизирующие текстильные волокна, а также грязь или углеродсодержащие минералы, такие как известняк, прилипающие к ним в пустых пространствах между волокнами, которые на микроскопическом уровне составляют около 50% объема, могут быть столь сложными для полного устранения на этапе очистки образца, который может исказить датировку".

Туринская плащаница / Фото: Getty Images

Он добавил, что поскольку метод рентгеновского рассеяния неразрушителен, тот же образец может быть протестирован лабораториями во всем мире, что поможет подтвердить его выводы.

Дополнительное подтверждение своих утверждений доктор де Каро отметил, что крошечные частицы пыльцы с Ближнего Востока попали между волокнами полотна, что исключает расхожее мнение о том, что плащаница является европейским подлогом.

Хотя нет никаких веских доказательств того, что плащаница существовала до середины 1300-х годов, похожая реликвия, которая, по мнению поклонников, была тем же объектом, как сообщается, была украдена из церкви в Константинополе веком ранее.

На ней изображен призрачный образ человека ростом около 1,82 м, на котором видны раны, соответствующие бичеванию и распятию. С изобретением фотографии в конце 19 века плащаница была сфотографирована, что показало, что негативное изображение было гораздо ярче, чем выцветший "след ожога", видимый невооруженным глазом.

Туринская плащаница / Фото: Getty Images

В течение многих лет ряд скептиков пытались воспроизвести многовековое изображение, но результаты были неоднозначными. Хотя баланс вероятностей склоняется к тому, что объект был изготовлен неизвестным подделчиком в середине 1300-х годов, создавший его имел прекрасное, почти сверхъестественное мастерство.

Разные папы римские одобряли Туринскую плащаницу как замечательную реликвию, в частности папа Иоанн Павел II и папа Франциск в 2013 году, но католическая церковь вообще не имеет официальной позиции по поводу ее подлинности.

Напомним, новое исследование Туринской плащаницы раскрыло тайну артефакта. Ученые использовали новую технологию для определения возраста льняной ткани.

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