Лицо из прошлого: ученые воспроизвели внешность 400-летней польской "вампирки"

Реконструкция лица «вампирки» с пеней / Фото: Оскар Нильссон / Проект Pień

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Шведский археолог и скульптор Оскар Нильсон успешно завершил сложную реконструкцию лица известной польской «вампирки» из поселка Пень. Трехмерная модель черепа и результаты ДНК -тестов позволили художнику максимально точно воспроизвести облик молодой женщины, похороненной с антивампирскими атрибутами.

Об этом сообщил университет Коперника в Турине.

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Детали реконструкции: сотни часов кропотливой работы

Процесс создания реалистического лица оказался чрезвычайно сложным и длился от двухсот до четырехсот часов непрерывного труда. Скульптор использовал специальные шпильки разной длины для точной имитации толщины тканей на напечатанной копии черепа.

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После этого художник аккуратно налепил мышцы из специальной глины и установил реалистичные глазные яблоки . Следующие слои имитировали настоящую кожу со всеми ее естественными морщинами, порами и шрамами от возможных травм.

На финальном этапе готовое лицо погрузили в редкий силикон для закрепления окончательного результата. После этого к скульптуре филигранно прикрепили натуральные волосы, ресницы и брови , чтобы придать ей максимальную живость.

Исторический контекст: защита от демонов

Исследователи отмечают, что жуткие атрибуты в могиле были не доказательством существования вампиров, а традиционными мерами защиты живых от мертвецов . Серп на шее и замок на ноге должны гарантировать, что покойная никогда не сможет подняться из своего гроба.

Руководитель исследовательской группы объясняет, что такие радикальные антивампирские процедуры обычно применялись к людям, сильно отличающимся от остального общества. Ученые предполагают, что при жизни эта молодая женщина могла страдать определенными физическими недостатками или психическими расстройствами .

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Именно из-за этих отличий напуганные соседи жестоко относились к ней и панически боялись ее возможного возвращения после смерти. Ее история – яркий пример того, как глубоко в обществе того времени укоренились темные предрассудки и страх перед неизвестным.

Премьера фильма: мировой резонанс находки

Результат этой потрясающей работы был официально представлен публике в конце октября 2024 года. Тогда же в Швеции и Великобритании прошла громкая премьера документального фильма под названием «Поле вампиров».

Лента подробно рассказывает об уникальных археологических раскопках на так называемом ложном кладбище в небольшом польском селе. Ожидается, что увлекательный документальный проект об этой загадочной находке станет доступен для польских зрителей в следующем году.

Бекграунд: что скрывала Могила №75

Таинственное захоронение семнадцатого века обнаружили польские археологи за пределами поселения на безымянном кладбище для изгнанников. Анализ ДНК показал, что семнадцатилетняя девушка имела скандинавское происхождение , хотя выросла именно в этой местности.

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Найденные у черепа остатки шелкового убора с серебряными и золотыми нитями прямо указывают на ее высокий социальный статус . Однако даже очевидное богатство не смогло защитить умершую от жестоких предрассудков напуганной сельской общины.

Признаки недоедания на костях и зеленый налет от медного медицинского средства во рту свидетельствуют о тяжелой и болезненной жизни. Следы на скелете доказывают, что могилу раскапывали повторно , чтобы изменить положение тела и положить защитный серп.

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