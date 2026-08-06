Локальный "конец света" в России: библейское нашествие саранчи затмило небо

Дагестан страдает от нашествия саранчи.

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В российском Дагестане гигантское облако азиатской саранчи полностью затмило небо. Масштабное нашествие опасных сельскохозяйственных вредителей вызвало панику среди населения и спровоцировало сравнение с библейским концом света.

Об этом пишет Daily Star.

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Паника среди местных и реакция Сети

Видео с апокалиптическими кадрами быстро стало вирусным в Сети, собрав тысячи просмотров. На записи слышно, как шокированный очевидец эмоционально комментирует событие, радуясь, что насекомые не летят прямо на город, иначе они бы «сожрали людей живьем».

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Пользователи в комментариях массово сравнивают увиденное с известными библейскими карами и предвестниками апокалипсиса. Люди шутят о том, когда ждать наказания для первенцев, и иронически предлагают бороться с насекомыми с помощью чаек или просто употреблять их в пищу из-за высокого содержания белка.

Азиатская саранча считается одним из самых разрушительных сельскохозяйственных вредителей в мире. Эти насекомые способны объединяться в стаи, насчитывающие сотни миллионов особей, преодолевать огромные расстояния и полностью уничтожать весь урожай и зеленую растительность на своем пути.

Почему власти не могут остановить вредителя

Министерство сельского хозяйства и продовольствия в Дагестане официально подтвердило наличие проблемы и сообщило о начале борьбы с несколькими крупными стаями. Однако ситуация существенно усложняется тем, что миграция насекомых происходит преимущественно с территорий природных заповедников.

Согласно местному законодательству, в природоохранных зонах строго-настрого запрещено использовать любую химическую обработку. Чиновники оправдываются, что всю доступную технику разворачивают только тогда, когда саранча перелетает на участки, где использование инсектицидов официально разрешено.

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Главные факты об азиатской саранче

Этот вид насекомых представляет колоссальную угрозу продовольственной безопасности из-за своей прожорливости и способности к быстрому размножению. Эксперты выделяют несколько ключевых биологических характеристик этого вредителя:

Внешний вид: взрослые особи достаточно большие, самцы достигают 35–50 миллиметров, а самки – 45–55 миллиметров в длину. Обычно они имеют зеленую, коричневую или серую окраску и прозрачные крылья с дымчатым оттенком и черными прожилками.

Жизненный цикл: насекомые существуют в одиночной и стадной фазах и обычно дают одно поколение в год, откладывая яйца в песчаную почву в конце лета (хотя в тропиках могут давать до 5 поколений).

Разрушительное поведение: как многоядные вредители, они питаются разнообразными растениями, причем одна особь при жизни может съесть от 300 до 500 граммов зелени. В стадной фазе они образуют массивные группы высокоподвижных насекомых, наносящие катастрофический ущерб аграриям.

Напомним, ученые подсчитали количество и вес муравьев на Земле и ужаснулись результату. Эти потрясающие цифры заставляют человечество серьезно пересмотреть, кто на самом деле хозяева планеты .

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