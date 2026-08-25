Лучше не протирать этим экран смартфона: этот популярный способ может его повредить

Как правильно чистить экран смартфона, чтобы не повредить его

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Смартфон ежедневно соприкасается с руками и различными поверхностями, поэтому на нем может скапливаться большое количество бактерий. Однако некоторые средства, которые часто используют для дезинфекции, способны постепенно повредить защитное покрытие экрана.

Об этом сообщило издание BGR.

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По данным исследователей Университета Аризоны, на поверхности мобильного телефона может быть до десяти раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Поэтому очищать гаджет действительно стоит регулярно, однако использование агрессивных химических средств может повредить дисплей.

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Чем опасно протирать экран смартфона

Для очистки дисплея не рекомендуется использовать отбеливатель, аммиак, спирт высокой концентрации и средства, в состав которых входят эти вещества. При регулярном применении они могут повредить поверхность экрана или защитную пленку.

Особенно уязвимо олеофобное покрытие, которое используется в большинстве современных смартфонов. Этот тонкий слой отталкивает жир и помогает уменьшить количество отпечатков пальцев и пятен на дисплее.

Агрессивные химические вещества и абразивные материалы могут постепенно стирать олеофобный слой. Из-за этого со временем на экране будут чаще появляться отпечатки, жирные следы и разводы.

Как безопасно очистить телефон

Для очистки смартфона можно использовать мягкую салфетку из микрофибры, слегка смоченную водой с небольшим количеством мыла. Жидкость не следует наносить непосредственно на устройство.

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Еще один способ дезинфекции — специальные устройства с ультрафиолетовым излучением. Они позволяют обеззараживать смартфон без контакта экрана с химическими веществами. При этом важно использовать надежное устройство с соответствующей длиной волны УФ-излучения.

Оптимальным вариантом может стать сочетание двух способов: удалить с экрана отпечатки пальцев и другие загрязнения с помощью микрофибры, а для дополнительной дезинфекции воспользоваться соответствующим УФ-устройством.

Напомним, ранее мы сообщали, что постоянная работа сетевых модулей в фоновом режиме является одной из главных причин того, что современные смартфоны разряжаются ещё до наступления вечера.

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