Лучшие дешевые телефоны 2025 года: бюджетные модели на Android и iOS, которые достойны внимания

Эксперт обновил подборку недорогих смартфонов, которые не заставляют переплачивать за «флагманский» ярлык. В список вошли модели по цене до 600 долларов — как на Android, так и на iOS.

Об этом сообщил журнал WIRED.

Лучшим дешевым смартфоном в целом WIRED признал Google Pixel 9a стоимостью 499 долларов. Это примерно половина цены iPhone 16 Pro или Samsung Galaxy S25 Plus, но модель получила флагманский чип Google Tensor G4 и семь лет обновлений ПО. Смартфон имеет 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, аккумулятор на 5100 мА-ч и защиту от воды по стандарту IP68. Отдельно отметили камеры: 48-мегапиксельный основной модуль, ультраширокоугольную и качественную селфи-камеру, а также фирменные функции искусственного интеллекта — от фильтрации спам-звонков до очистки звука в видео.

Самым дешевым новым iPhone в линейке Apple стал iPhone 16e с ценником 599 долларов. Он построен на процессоре A18, поддерживает Apple Intelligence и отличается очень длительным временем работы от батареи. В то же время смартфон лишен части «премиальных» возможностей: имеет только одну основную камеру, не поддерживает MagSafe в полном объеме и не оснащен сверхширокополосным чипом для точного поиска аксессуаров. Обозреватель признает устройство качественным, но не считает его самым выгодным по соотношению цены и возможностей.

Для тех, кто ищет именно Samsung, в подборке отдельно выделен Galaxy S25 FE. Это упрощенная версия флагмана с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем 120 Гц, аккумулятором на 4900 мА-ч и тройной камерой с 3-кратным оптическим зумом. Смартфон работает на чипе Exynos 2400 и получает длительную поддержку программного обеспечения. По рекомендации WIRED, модель стоит рассматривать в первую очередь во время распродаж, когда ее цена снижается примерно до 475 долларов.

Отдельный блок в рейтинге — телефоны с лучшим балансом цены и возможностей. В него вошли Nothing Phone (3a) и (3a) Pro с оригинальным дизайном, AMOLED-экранами 120 Гц, емкими батареями и акцентом на камерах. Среди моделей до 400 долларов выделяют Moto G Stylus 2025 с чипом Snapdragon 6 Gen 3, встроенным стилусом, беспроводной зарядкой, защитой IP68 и разъемом для наушников. В категории до 300 долларов лучшим назвали CMF Phone 2 Pro с AMOLED-экраном 120 Гц, трехкамерной системой и обещанием трех обновлений Android.

Для пользователей, которым важна максимально длительная автономная работа, WIRED советует OnePlus 13R с аккумулятором на 6000 мА-ч и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3. Автор обзора в среднем получал до двух дней работы без подзарядки, а полная зарядка с нуля длилась менее часа, хотя беспроводную зарядку эта модель не поддерживает.

Среди самых дешевых складных аппаратов назван Motorola Razr 2025, который благодаря акциям иногда стоит около 600 долларов и предлагает внешний экран для виджетов и селфи.

Обозреватель отмечает, что при выборе стоит обращать внимание на репутацию бренда и продолжительность поддержки программного обеспечения. По его мнению, целесообразно избегать слишком старых поколений бюджетных линеек и малоизвестных брендов без понятной политики обновлений, ведь смартфон со временем может остаться без защиты и актуальных функций.

