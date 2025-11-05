Лучшие фото межзвездного объекта 3I/ATLAS: как выглядит космическая загадка ученых

Комета (иллюстративная фотография) / © Associated Press

Реклама

Межзвездный объект 3I/ATLAS (сначала C/2025 N1), открытый 1 июля 2025 г. системой ATLAS, вызвал беспрецедентный интерес среди ученых. Это лишь третий подтвержденный межзвездный объект, посетивший солнечную систему. Возраст кометы по предположениям может превышать 7 миллиардов лет. Она уже демонстрирует аномальное поведение, ставя перед учеными новые загадки.

Об этом пишет 24 канал.

Ключевые характеристики и маршрут

Объект двигается по гиперболической траектории со скоростью 221 000 километров в час. Это означает, что он гравитационно не связан с Солнцем, поэтому со временем навсегда покинет нашу систему.

Реклама

Диаметр ее ядра оценивается в среднем от 11 до 20 км. Это делает ее значительно больше предыдущих межзвездных объектов. Комета прошла ближайшую к Солнцу точку (перигелий) 29 октября 2025 года. Максимальное сближение с Землей ожидается 19 декабря 2025 года.

Первое изображение 3I/ATLAS, полученное с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, обнаружило большой шлейф CO2 вокруг межзвездной кометы. / © NASA

По состоянию на 5 ноября 2025 г. 3I/ATLAS находится в созвездии Девы. В Украине ее можно увидеть ранним утром, когда она сходит возле галактики «Сомбреро» и Венеры.

Межзвездную комету 3I/ATLAS зафиксировал телескоп Gemini South в конце августа / Фото International Gemini Observatory

Главные загадки — состав и изменение цвета

Комета шокировала ученых своим аномальным составом и непредсказуемым поведением:

Необычный состав. Наблюдения обнаружили аномально высокую концентрацию углекислого газа. Объект также теряет воду со скоростью 40 кг/с. Неожиданностью стало и раннее обнаружение в ее шлейфе металлов, таких как никель и железо , обычно испаряющиеся только при приближении к Солнцу. Загадочное изменение цвета. После сближения с Солнцем и выхода из-за его силуэта, комета, вероятно, приобрела голубой оттенок . Это изменение стало уже третьим: в июле оно было красным (через пыль), в сентябре — зеленым (через дикарбон/циан). Ученые предполагают, что голубая окраска вызвана утечкой газов (угарный газ или аммиак), но эти данные требуют подтверждения.

Отредактированная версия того же изображения 3I/ATLAS / Фото International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/ NSF NOIRLab

«Комета или корабль НЛО?»

Аномальное поведение 3I/ATLAS подпитало спекулятивные теории. Гарвардский астрофизик Ави Леб является главным поклонником идеи, что объект может быть искусственным — «материнским кораблем». Его аргументы основываются на чрезвычайно высокой скорости, необычной траектории и возможных «маневрах» у Солнца.

Реклама

Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS 21 июля 2025 года, когда комета находилась на расстоянии 277 миллионов миль от Земли. / © NASA

Однако подавляющее большинство научного сообщества считает 3I/ATLAS природным объектом. Наличие ледяного ядра, комы и сформированного хвоста указывает на типичную кометную активность. NASA подтверждает, что 3I/ATLAS рассматривается как межзвездная комета и не представляет угрозы для Земли.

Телескоп Gemini South в сентябре заметил межзвездную комету 3I/ATLAS как большой яркий свет посреди объектива / Фото Gemini South Observatory/Shadow the Scientists

За кометой ведут непрерывное наблюдение самые мощные инструменты мира, включая космические телескопы Габбл и Джеймс Вебб, а также спутники SOHO и PUNCH.

Напомним, в атмосфере Земли произошла яркая вспышка и мощный взрыв, вызванный фрагментом кометы, вошедшим в воздушное пространство над Пиренейским полуостровом.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, взбудораживший научное сообщество во всем мире, не только подтвердил одну из самых известных теорий Альберта Эйнштейна, но и осуществил резкое, непонятное изменение курса после приближения к Солнцу. Эта аномалия может свидетельствовать о том, что загадочное тело — не обычная комета, а возможно искусственный объект неизвестного происхождения.

Реклама

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по мнению гарвардского астрофизика Ави Леба, может быть инопланетным кораблем, внезапно изменивший яркость и цвет перед приближением к Земле.