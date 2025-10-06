Луна будет гигантской: когда украинцы смогут насладиться Суперполной

Супермесяц / © ТСН.ua

Вечером 6 и 7 октября 2025 года жители Украины смогут наблюдать первое Суперполное в этом году, которое обещает стать самым ярким и впечатляющим за весь год. Наш естественный спутник максимально приблизится к Земле, из-за чего его диск будет выглядеть заметно больше и ярче обычного.

Об этом пишет BBC Weather.

Что такое суперполное и когда его наблюдать?

Суперлуной называют полнолуние, которое совпадает с перигеем — моментом, когда Луна находится на малейшем расстоянии от Земли на своей эллиптической орбите.

Пик полной фазы выпадает на 7 октября в 06:48 по киевскому времени.

Лучшее время для наблюдений — два вечера: 6 и 7 октября, сразу после захода Солнца, когда Луна восходит над восточным горизонтом. Именно низко над горизонтом он выглядит наиболее поразительно и имеет теплый оттенок.

Например, в Киеве восход Луны 6 октября ожидается в 17:55, а 7 октября — в 18:20.

Советы для наблюдателей

Чтобы получить максимум удовольствия от этого астрономического явления, не нужно специальное оборудование, но следует соблюдать несколько советов:

Найдите открытую местность: Идеально подойдет поле, берег реки или холм с открытым видом на восток, чтобы минимизировать помехи. Выезжайте за город: Световое загрязнение крупных городов снижает контрастность. Даже небольшое расстояние от города сделает Луну ярче. Используйте бинокль: Обычный туристический или театральный бинокль позволит рассмотреть детали рельефа Луны, включая кратеры и «моря». Фотосъемка: Для качественных снимков желательно использовать камеру с ручными настройками и штатив. Попытайтесь включить в кадр элементы пейзажа, чтобы подчеркнуть масштаб.

Октябрьское полнолуние станет лишь первым из трех осенних Супернаводнений. Следующие ожидаются:

5 ноября 2025 года

4 декабря 2025 года

NASA анализирует риск столкновения астероида 2024 года YR4 с Луной

На фоне зрелищного астрономического явления, NASA анализирует потенциальные риски, связанные с астероидом 2024 года YR4, который может врезаться в Луну.

Хотя такое столкновение безопасно для людей на Земле, оно представляет серьезную угрозу для тысяч спутников на низкой околоземной орбите. Обломки, которые могут образоваться в результате удара, могут повредить интернет-спутники, критически важную космическую инфраструктуру и представлять опасность для астронавтов.

Поэтому космическое агентство рассматривает экстренные меры, включая разведку, кинетический удар и даже применение ядерного заряда для разрушения космического камня.

