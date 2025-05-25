Луна не имеет магнитного поля, так почему же на ней есть магнитные камни?: ученые нашли ответ

У Луны нет магнитного поля / © Associated Press

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У Луны нет магнитного поля, но некоторые породы там намагничены, так что ученые нашли этому объяснение.

Об этом идет речь в space.

В течение десятилетий ученые пытались понять, почему некоторые породы на Луне сильно намагничены, хотя у него нет магнитного поля.

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На протяжении десятков лет ученые заявили, что нашли объяснение этой аномалии — причиной намагниченности камней мог быть удар массивного астероида.

Благодаря миссиям NASA «Аполлон» 1960-1970-х годов ученые получили образцы с поверхности Луны. Оказалось, что тамошние камни имели удивительно сильные магнитные сигнатуры, несмотря на то, что спутник Земли не имеет магнитного поля.

В течение десятилетий специалисты пытались понять секрет особенности лунных пород.

Теперь благодаря компьютерной симуляции стало известно, что мощный удар астероида в прошлом мог оставить свой магнитный отпечаток в лунных камнях.

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Ученые считают, что ранее Луна имела собственное слабое магнитное поле, поддерживавшее небольшое расплавленное ядро спутника. Однако исследователи утверждают, что оно должно быть недостаточно сильным, чтобы намагничивать поверхностные породы.

Моделирование показали, что в прошлом на спутнике Земли мог произойти мощный удар астероида, образовавшего массивный бассейн Море Дождей. Вероятно, тогда же падение космических камней испарило перегретые, электрически заряженные частицы — плазму.

Она объяла Луну — преимущественно на обратной стороне от удара. Ученые говорят, что падение астероида временно усилило магнитное поле Луны.

Вероятно, породы в районе наибольшего влияния захватили этот кратковременный магнитный всплеск. Авторы работы подсчитали, что весь процесс должен длиться меньше часа, но его последствия на Луне можно увидеть до сих пор.

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Напомним, что стало известно, что Землю накроет солнечный супершторм. Исследователи предупредили о масштабном блекауте.

В ближайшие дни на Солнце могут произойти мощные вспышки и выбросы радиации.

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