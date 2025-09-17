Луна покидает нас: чем грозит человечеству отдаление от Земли ее спутника — ученые

Луна отдаляется от Земли / © Credits

Единственный естественный спутник нашей планеты, самый большой и самый массивный спутник Солнечной системы относительно своей материнской планеты, Луна отдаляется от Земли, и это может повлиять на продолжительность дня.

Об этом пишет dailymail со ссылкой на нескольких учёных.

Так, физик и астроном Стивен ДиКерби из Университета штата Мичиган объяснил, что Луна ежегодно отдаляется от нашей планеты на 3,8 см. Этот процесс приводит к замедлению вращения Земли, и, как следствие, продолжительность суток постепенно увеличивается. Например, 70 млн лет назад, в эпоху динозавров, сутки продолжались всего 23,5 часа.

Какие изменения ждут человечества

По словам доктора ДиКерби, современное человечество не заметит этих изменений. Отдаление на 3,8 см в год чрезвычайно незначительно по сравнению с расстоянием до Луны, которая составляет 384 000 км. Поэтому дни продлятся 24 часа, а приливы и затемнения останутся неизменными еще миллионы лет.

Причины удаления Луны

Отдаление Луны происходит через гравитационное взаимодействие с океанскими приливами. Океанские воды образуют два «выпуклости» под влиянием гравитации Луны, которые немного опережают ее из-за вращения Земли. Это «тяготение» заставляет Луну ускоряться, что, в свою очередь, увеличивает размер его орбиты и приводит к удалению от Земли.

Будущее Земли и Луны

ДиКерби отмечает, что в далеком будущем вращение Земли может замедлиться до такой степени, что она будет «приточно замкнута» с Луной, и спутник будет виден только с одной стороны планеты. Однако это произойдет через миллиарды лет, и, по прогнозам ученых, Солнце к тому времени уже превратится в красного гиганта, который уничтожит Землю и Луну.

