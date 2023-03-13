Луна постепенно увеличивает продолжительность дня на Земле: почему это происходит

Причина кроется в приливах, ведь приливное сопротивление Земли замедляет ее вращение, и Луна получает эту энергию.

Ученые выяснили, что Луна постепенно удаляется от Земли. Они смогли с высокой точностью измерить, как быстро происходит этот процесс. Выяснилось, что Луна удаляется от нашей планеты со скоростью 3,8 см каждый год. Поэтому дни на Земле становятся длиннее.

Об этом пишет Би-би-си.

Луна вращается, но никогда полностью, мы всегда видим только одну ее сторону – она постепенно удаляется от нашей планеты. Ученые называют этот процесс "лунной рецессией".

Посредством лазеров с рефлекторами, которые на поверхности Луны установили астронавты миссии "Аполлон", ученые недавно смогли с высокой точностью измерить, как быстро отступает Луна.

Они подтвердили, что Луна каждый год удаляется от Земли со скоростью 3,8 см. И вместе с этим наши дни становятся все длиннее.

"Все дело в приливах и отливах", – говорит Дэвид Уолтем, профессор геофизики Лондонского университета, изучающий связь между Луной и Землей.

Приливное сопротивление Земли замедляет ее вращение, и Луна получает эту энергию. По сути, когда Земля вращается, сила притяжения Луны, которая движется вокруг нее, притягивает океаны, создавая приливы и отливы.

Но Земля вращается вокруг своей оси гораздо быстрее Луны, а потому трение от океанских бассейнов, двигающихся под орбитой Луны, также тянет за собой воду.

Это означает, что выпуклость двигается немного впереди Луны на своей орбите и пытается оттянуть ее назад. Это медленно забирает энергию вращения нашей планеты, замедляя ее, тогда как Луна получает энергию, заставляющую его двигаться на более высокую орбиту.

Согласно последнему анализу, это постепенное торможение оборотов нашей планеты означает, что продолжительность среднего земного дня возрастает примерно на 1,09 миллисекунды в век с конца 1600-х годов.

Напомним, NASA подготовило самую четкую карту возвышенностей на поверхности Луны.

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