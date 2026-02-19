Луна продолжает уменьшаться: ученые зафиксировали тысячи новых разломов

Месяц / © unsplash.com

Луна не является полностью «мертвой» в геологическом смысле — новый анализ поверхности спутника подтвердил, что ее радиус продолжает постепенно уменьшаться. Исследователи обнаружили дополнительные структуры, которые свидетельствуют о длительном сжатии и движениях коры.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Ученые уже знали, что Луна за последние 200 миллионов лет потеряла около 50 метров в радиусе, поскольку ее внутренние слои охлаждаются и твердеют. Новые данные демонстрируют, что этот процесс продолжается: команда ученых нашла более тысячи ранее неизвестных мелких морских хребтов в темных лунных равнинах. Всего их теперь насчитывают 2634.

Эти надломы и изгибы коры формируются в результате сжатия лунной поверхности. Они близки по возрасту к лобатным уступам — разломам, обнаруженным в высокогорьях ранее. Хребты и уступы часто соединены между собой, что свидетельствует об общем происхождении. Средний возраст новых структур — примерно 124 миллиона лет, тогда как уступы немного моложе — около 105 миллионов лет.

По словам соавтора исследования Тома Уоттерса из Центра исследований Земли и планет, эти находки подтверждают, что Луна остается динамичной и продолжает сжиматься. Ведущий автор Коул Найпавер отметил, что впервые удалось задокументировать масштабное распространение таких разломов в лунных морях, что помогает сформировать целостное представление о современном тектонизме спутника.

Ученые отмечают: будущие миссии, в частности «Артемида», позволят лучше понять внутреннее строение Луны, ее тепловую эволюцию и характер лунотрясений. Запуск «Артемиды II» ожидается в ближайшие недели — экипаж пролетит вокруг Луны и сможет получить новые данные о ее поверхности.

