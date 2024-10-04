Луна "шевелится" как кот в мешке: что заставляет небесное тело менять свою форму

Ученые обнаружили неожиданные "шевеления" глубоко в недрах Луны, что заставляет ее поверхность подниматься и опускаться подобно приливам и отливам земных океанов.

Ученые считают, что между каменистой мантией Луны и ее твердым металлическим ядром существует частично расплавленный слой. Его наличие объясняет, почему форма и гравитация Луны постоянно изменяются.

Об этом пишет Science Alert.

Исследователи из Центра космических полетов имени Годдарда (NASA) и Университета Аризоны на основании проведенных исследований утверждают, что мантия Луны представляет собой толстую, вязкую зону, которая поднимается и опускается подобно приливам в океанах на Земле.

Идея существования этого "нетвердого" слоя обсуждалась исследователями на протяжении нескольких десятилетий, однако до сих пор у них не было доказательств, чтобы однозначно утверждать, существует ли этот слой на самом деле.

"Под влиянием гравитационного притяжения Земли и Солнца Луна испытывает приливной эффект — не в плане образования океанов, а в плане физических деформаций формы Луны и гравитационного поля", – говорится в статье.

Для своего нового исследования команда ученых использовала новые данные, полученные NASA's Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) и Lunar Reconnaissance Orbiter . Эти измерения позволили исследователям впервые оценить лунные приливные изменения на ежегодной основе.

Результаты исследования поставили перед учеными новые вопросы: как этот вязкий слой там оказался и что поддерживает его в расплавленном состоянии? Чтобы ответить на них, ученым предстоят дальнейшие исследования.

Сейчас у команды есть гипотеза, что эти удивительные процессы в недрах Луны связаны с ильменитом – минералом, состоящим из оксида титана и железа. Это делает Луну похожей на Марс, где на основе анализа сейсмических данных ученые недавно также обнаружили частичное расплавление.

"Если мы сможем создать постоянную базу на Луне в ближайшие годы, сейсмические данные, полученные с самой лунной поверхности, должны рассказать нам больше о том, что происходит под поверхностью", – отметили ученые.

А доказательства существования этого слоя смогут многое рассказать об эволюции спутника Земли.

Напомним, ученые нашли "парадную дверь" в недра спутника Земли. В Море Спокойствия на Луне находится по крайней мере одна лавовая трубка, которая может сохранить нетронутые свидетельства лунного вулканизма.

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