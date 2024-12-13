Луна удалилась от Земли: как изменилось ее расстояние со временем

Гравитационное взаимодействие между Землей и Луной постепенно меняет нашу планету. Ежедневно Луна вызывает приливы и отливы в океанах, из-за чего земные сутки удлиняются, а Луна удаляется. Этот эффект настолько мал, что становится заметным всего за миллионы лет.

Об этом сообщило издание Universe Today.

Ученые считают, что 620 млн лет назад сутки продолжались всего 22 часа, а Луна находилась на 10 000 км ближе. Новая теория предполагает, что на ранней Земле, где не было океанов, приливы создавала магма.

Геологическая летопись Земли, которой более 2 млрд лет, сохраняет доказательства гравитационного взаимодействия с Луной. Однако раньше планета была настолько иной, что многие следы исчезли. Ученые полагаются на компьютерные модели, чтобы разгадать эту загадку.

Приблизительно 4,5 млрд лет назад Земля существовала без спутника. Образование Луны произошло после столкновения протопланеты размером с Марс с молодой Землей 4,4 млрд. лет назад. Обломки, попавшие на орбиту, сформировали Луну, которая изначально находилась значительно ближе к нашей планете.

На ранней Земле, по новому исследованию, существовали не водные приливы, а приливы со скамьи. После того как Земля столкнулась с другими космическими телами, она была покрыта океаном с горячей скамьи. Из-за близкого расположения Луны возникали сильные приливы, значительно влияющие на вращение планеты, замедляя ее и ускоряя удаление Луны. Ученые подсчитали, что за 10 000–100 000 лет расстояние между Землей и Луной возросло на 25 радиусов планеты.

Эта модель объясняет, как Луна приблизилась к нынешней орбите. Исследование также важно для понимания экзопланет у других звезд. Света близко к звездам, например красным карликам, могли иметь океаны со скамьи в течение миллиардов лет. Мощные приливы в таких условиях изменяют динамику вращения, часто оставляя одну сторону планеты навсегда повернутой к звезде. Это повлияет на возможность существования жизни, которая будет значительно отличаться от земной.

Напомним, ученые обнаружили неизвестного хищника в глубинах Тихого океана.

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