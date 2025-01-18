Луна вошла в список объектов, требующих сохранения

В WMF отметили, что на Луне нет установленных правил, которые бы обеспечивали защиту от негативного влияния для исторических артефактов.

Всемирный фонд памятников (WMF) обнародовал новый список из 25 объектов, нуждающихся в сохранении, в который впервые попала Луна.

Об этом сообщило издание CNN.

Это решение связано с началом новой космической эры и размещением на Луне более 90 исторических мест, которые имеют значение для человечества. Одним из таких объектов является база "Транквилити", где впервые ступили на Луну люди. По данным Фонда, на месте посадки хранятся отпечатки ботинка Нила Армстронга и более 100 артефактов миссии "Аполлон-11".

"Впервые Луна добавлена в перечень объектов, что отражает насущную потребность в признании и сохранении артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределами Земли. Это - определяющий момент в нашей истории. Такие предметы, как камера, снявшая телевизионную трансляцию высадки на Луну, мемориальный диск, оставленный астронавтами, и многие другие являются символическими для этого наследия", — отметила президент и главный исполнительный директор фонда Бенедикт де Монтлор.

Она добавила, что активность на Луне не имеет установленных правил, которые бы обеспечивали защиту от негативного воздействия, из-за чего исторические артефакты могут быть случайно уничтожены или повреждены во время лунных исследований.

Напомним, недавно космический зонд сделал уникальные снимки Меркурия.

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