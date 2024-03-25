Лунное затмение 25 марта 2024 года: онлайн-трансляция

25 марта 2024 года земляне увидят первое в этом году лунное затмение.

Он начнет так называемый коридор затемнений, который закончится после солнечного затмения 8 апреля 2024 года.

Нынешнее затемнение – полутеневое.

Такой феномен возникает, когда Земля входит в земную полутень — область пространства, где наша планета частично перекрывает Солнце. Наблюдатель, находящийся в это время на Луне, наблюдал бы частичное солнечное затмение.

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Затмение начнется 25 марта 2024 в 06:53 по Киеву, а его максимальная фаза состоится в 09:12, именно тогда 96% Луны будет скрыто земной полутенью. Завершится лунное затмение в 11:32 по киевскому времени.

Нынешнее затмение смогут увидеть жители Западной Европы, Северо-Восточной Азии, Австралии, большей части Африки, а также Северной и Южной Америки. А вот жители Украины, к сожалению, его не увидят.

Однако за ним можно будет наблюдать онлайн.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие вызовы ждут землян во время коридора затмений.

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