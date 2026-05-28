Лягушка на ужин: исследователи раскрыли жуткие методы охоты паукообразных в Южной Америке

Хищник и его добыча были примерно одинакового размера / Фото: Calvache, E., etal. / Ecology and Evolution (2026) / CC BY 4.0

Обычно паукообразные питаются другими беспозвоночными – мелкими пауками или насекомыми. Однако новые наблюдения доказывают, что даже те виды, у которых нет яда, не ограничиваются таким скромным рационом и успешно бросают вызов позвоночным.

О том, как длинноногие косарики (Opiliones) охотятся на лягушек, пишет IFLScience.

Как происходит охота без яда

Косарики – это большая группа паукообразных, насчитывающая около 6 700 видов (в народе их часто называют длинноножками). Они совершенно лишены яда, однако имеют широкий арсенал тактик для захвата добычи, которая может в несколько раз превышать их размеры.

Для содержания таких больших жертв эти существа полагаются на физическую силу: они применяют свои крепкие, покрытые панцирем тела и специальные шиповатые ротовые аппараты – педипальпы.

Исследователи зафиксировали в Южной Америке (в частности, в Эквадоре) несколько случаев, когда косарики (Opiliones) охотились на лягушек и медленно поедали их просто на листьях над землей. Несмотря на отсутствие яда, эти паукообразные успешно захватывают добычу, в несколько раз превышающую их по размеру, благодаря крепким панцирям и специальным шиповатым ротовым аппаратам — педипальпам. Фото: Calvache, E., et al. / Ecology and Evolution (2026) / CC BY 4.0

«Мармеладные мишки» джунглей

Несколько успешных случаев такой охоты ученые зафиксировали во время наблюдений в Южной Америке:

В Эквадоре исследователи заметили, как косарики медленно поедали живых лягушек прямо на листьях растений высоко над землей.

В Колумбии зафиксировали инцидент, когда хищник крепко держал лягушку за правую заднюю кавычку во время трапезы.

«Я не думал, что в этом есть нечто особенное. Лягушки являются великолепной добычей для всех. У них нет ни чешуи, ни твердых костей. Они как мармеладные мишки в лесу», — рассказал гид одного из эквадорских заповедников Лизардо Проаньо.

Зачем косарям такая большая добыча

Авторы исследования отмечают, что периодическое потребление столь крупной добычи является крайне важным источником макроэлементов для этих членистоногих. Дело в том, что некоторые виды косарей тратят очень много энергии на охрану яиц и уход за потомством.

Такое поведение существенно ограничивает их возможности для регулярного питания, поэтому большой ужин в виде лягушки позволяет компенсировать потерянные калории.

