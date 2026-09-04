Людей может стать значительно меньше: ученые выявили опасную тенденцию

Численность человечества может резко сократиться / © Associated Press

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Во многих странах мира стремительно снижается уровень рождаемости, и эта тенденция уже выходит далеко за пределы самых богатых государств. Новые демографические исследования дают основания предполагать, что в течение нескольких десятилетий численность человечества может начать существенно уменьшаться, а по самым пессимистическим сценариям — сократиться даже вдвое.

Об этом пишет издание IFLScience, анализируя новую работу экономистов Хесуса Фернандеса-Вильяверде из Пенсильванского университета и Патрика Норрика из Северо-Западного университета.

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По оценкам исследователей, к 2026 году глобальный уровень рождаемости, вероятно, уже опустился ниже показателя, необходимого для простого воспроизводства населения. При этом их работа пока не прошла научное рецензирование.

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В то же время официальные оценки ООН показывают несколько иную картину: глобальный суммарный коэффициент рождаемости составляет около 2,3 ребенка на одну женщину, тогда как для простого воспроизводства населения необходим показатель примерно 2,1.

Авторы нового исследования считают, что статистика может быть слишком оптимистичной. Проанализировав данные по Колумбии, Египту и Турции — странам с хорошо развитыми системами регистрации рождений, они пришли к выводу, что ООН могла завысить количество недавних рождений более чем на миллион только в этих трех странах за два года.

Демографический спад затрагивает более бедные страны

Особое беспокойство у исследователей вызывает тот факт, что снижение рождаемости больше нельзя объяснить исключительно поведением жителей богатых и высокоразвитых стран.

Согласно данным, приведенным IFLScience, эта тенденция распространяется также на страны со средним и низким уровнем доходов, причем она затрагивает даже самых бедных и наименее образованных женщин.

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Исследователи отмечают, что раньше в странах со средним уровнем дохода рождаемость обычно была выше, чем в богатых государствах. Сейчас эта закономерность меняется, что может свидетельствовать о масштабных изменениях в репродуктивном поведении во всем мире.

Одним из наглядных примеров является Колумбия, где, по оценкам авторов работы, уровень рождаемости за десятилетие сократился примерно на 35%.

Почему люди рожают меньше детей

Однозначного ответа на вопрос, почему снижение рождаемости происходит так быстро, у исследователей пока нет. Среди возможных причин они называют комплекс экономических и социальных изменений.

В частности, на решение о рождении детей может влиять стоимость жилья. Исследования показывают взаимосвязь между наличием собственного жилья и большим количеством детей, поэтому недоступность недвижимости потенциально может дополнительно сдерживать рождаемость.

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Важным фактором может быть и государственная политика. Там, где существуют развитые механизмы поддержки семей, женщины несколько чаще рожают больше детей. В то же время отсутствие такой поддержки может сделать рождение и воспитание детей слишком дорогостоящим и сложным.

В то же время экономисты считают недостаточным объяснением и популярный тезис о негативном влиянии смартфонов и социальных сетей. Например, в Италии совокупный коэффициент рождаемости составлял 1,19 в 1995 году, а в 2025-м — 1,14, то есть за три десятилетия изменился незначительно.

Основная причина снижения рождаемости

Фернандес-Вильяверде и Норрик выдвигают гораздо более широкую гипотезу: фундаментальной причиной демографических изменений может быть сама современная модель общества.

В традиционной экономике большое количество детей могло означать дополнительную рабочую силу в хозяйстве. В современном мире эта экономическая мотивация практически исчезла. Зато ребенок требует многолетних инвестиций в образование, медицину, развитие и уход, не принося семье непосредственной финансовой выгоды.

Кроме того, современный человек всё больше зависит от формальных организаций и рабочих графиков. Отпуск по уходу за ребёнком может создавать значительные профессиональные и финансовые трудности, а помощь со стороны бабушек и дедушек стала менее доступной.

Параллельно с этим бездетности стало социально и экономически более выгодным выбором. Пенсионные системы и современная медицина частично выполняют функции, которые раньше в значительной степени возлагались на детей, а общество гораздо реже связывает социальный статус человека с наличием потомства.

Какие страны демонстрируют крайние показатели

Особенно низкие показатели рождаемости наблюдаются в некоторых наиболее модернизированных странах Азии. В Китае, на Тайване и в Южной Корее коэффициент рождаемости, согласно данным IFLScience, в настоящее время составляет примерно 0,7 ребенка на женщину.

Это значительно ниже показателя 2,1, который считается необходимым для простого воспроизводства населения без учета миграции.

Если подобные тенденции будут сохраняться и в дальнейшем, демографическая ситуация может радикально изменить соотношение между поколениями и привести к масштабному сокращению населения в будущем.

Население поначалу будет продолжать расти

Несмотря на стремительное падение рождаемости, численность человечества не начнёт сокращаться мгновенно. По оценкам, население планеты ещё может продолжать расти в течение нескольких десятилетий и достичь примерно 9–10 млрд человек, после чего начнётся спад.

Именно инерция демографических процессов объясняет, почему низкая рождаемость сегодня не означает немедленного сокращения общей численности населения.

В то же время некоторые исследователи допускают гораздо более радикальный сценарий, при котором в долгосрочной перспективе численность человечества может сократиться даже вдвое. Такое развитие событий, по мнению сторонников этой гипотезы, могло бы иметь не только негативные последствия, но и ослабить часть экологической нагрузки на планету.

Демографический прогноз неопределён

В то же время говорить о неизбежном сокращении численности человечества вдвое как об установленном факте пока рано. Исследователи отмечают, что предсказать будущую динамику рождаемости чрезвычайно сложно.

Демограф и экономист Калифорнийского университета в Беркли Рональд Ли, комментируя исследование для IFLScience, отметил, что существует огромная неопределённость относительно будущего направления изменений рождаемости. По его словам, у человечества нет успешного опыта точного прогнозирования долгосрочной фертильности.

Ли прогнозирует более оптимистичный сценарий и предполагает, что примерно через два-три десятилетия глобальный коэффициент рождаемости может вернуться к отметке около 2 детей на одну женщину.

Таким образом, нынешнее снижение рождаемости действительно может стать одним из самых масштабных демографических вызовов XXI века, однако его конечные последствия остаются неопределёнными. Как отмечает IFLScience, даже самые убедительные демографические модели не позволяют с абсолютной точностью предсказать, какой будет численность человечества через несколько десятилетий.

Напомним, что австрийский физик ещё в 1960-х годах рассчитал точную дату апокалипсиса из-за перенаселения планеты, однако современные демографы успокаивают нас относительно его страшного прогноза.

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