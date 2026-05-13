Люди, которые любят гладить котов, имеют общую черту: что обнаружили ученые

Люди, которые часто ищут контакта с котами, могут иметь повышенную эмоциональную чувствительность и сильнее реагировать на стрессовые ситуации. К такому выводу пришли исследователи, которые изучали, почему одни люди во время эмоционального напряжения стремятся к взаимодействию именно с котами.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

В исследовании приняли участие более 1400 студентов и сотрудников университетов из более чем 20 учебных заведений. Учёные анализировали, насколько люди заинтересованы в программах по снижению стресса с участием животных, а также какие черты личности могут влиять на этот интерес.

Исследователи выяснили, что люди с высоким уровнем эмоциональности значительно чаще выбирают взаимодействие с котами. Речь идет о черте личности, которая определяет, насколько интенсивно человек переживает эмоции и как быстро реагирует на события вокруг.

Соавтор исследования, профессор Университета штата Вашингтон Патрисия Пендри, объяснила, что эмоциональность является довольно стабильной чертой характера. По ее словам, люди с более высокими показателями эмоциональности проявляли заметно больший интерес к контактам с котами в кампусах.

Авторы работы также обратили внимание, что более 85% программ психологической поддержки с участием животных используют именно собак. В то же время коты редко становятся частью таких инициатив, хотя результаты исследования свидетельствуют: для части людей именно взаимодействие с котами может быть более комфортным и эффективным.

Ученые предполагают, что причина может заключаться в самой природе общения с котами. Такие животные реже требуют постоянного внимания и ведут себя спокойнее. Для людей, которые остро реагируют на эмоциональную перегрузку или чрезмерную стимуляцию, это может создавать ощущение безопасности и психологического комфорта.

Отдельно исследователи ссылаются на другие научные работы, которые демонстрируют физический эффект от контакта с животными. В частности, ранее специалисты сообщали, что даже 10 минут поглаживания кота или собаки могут снижать уровень кортизола — гормона стресса. Ученые объясняют, что повторяющиеся движения во время поглаживания, текстура шерсти и звук мурлыканья способны помогать человеку быстрее успокоиться.

Также в исследовании отмечается, что короткие ежедневные контакты с котами могут работать как способ эмоциональной регуляции. Физический контакт и спокойное взаимодействие, по словам авторов, помогают прервать цикл стресса и способствуют ощущению спокойствия.

В то же время исследователи не обнаружили существенной разницы между студентами и работниками университетов. Результаты были подобными в обеих группах, что, по мнению авторов работы, свидетельствует: главную роль играет не статус человека, а именно особенности его личности.

Кроме этого, связь между любовью к котам и эмоциональностью сохранялась даже после учета других факторов — в частности, имел ли человек кота раньше, участвовал ли в программах с собаками. Аллергии и страх перед животными снижали интерес к таким контактам, однако черта эмоциональности все равно оставалась важным фактором.

Специалисты также напоминают о базовых правилах безопасности. Центры контроля и профилактики заболеваний США рекомендуют мыть руки после контакта с котами, их мисками или лотками, поскольку даже здоровые животные могут переносить микроорганизмы, способные передаваться людям.

