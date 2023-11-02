Люди начнут массово поедать насекомых: почему и когда это произойдет

Насекомые составляют часть традиционного рациона около 2 миллиардов человек во всем мире.

Ученые предупреждают, что человечеству следует рассмотреть альтернативные источники пищи, потому что уже к середине столетия население Земли составит 9 миллиардов человек.

Об этом пишет издание IFLScience.

Исследования показывают, что насекомые составляют часть традиционного рациона около 2 млрд человек во всем мире. Одними из наиболее популярных насекомых среди людей являются сверчки. Сейчас люди во всем мире используют в пищу два типа сверчков: домашний сверчок и полосатый, или украшенный сверчок.

Ученые также обнаружили, что съедобные части сверчков составляют 80%, тогда как у кур, свиней и рогатого скота съедобные части составляют 55, 55 и 40% соответственно. Статистика также свидетельствует о том, что разведение сверчков требует примерно втрое меньше воды, чем разведение мясного скота. А площадь земли, необходимая на килограмм белка насекомых, на 50-90% меньше площади, необходимой для выращивания домашнего скота.

В то же время мышление многих людей все еще отрицает, что насекомые могут быть отличным источником пищи.

Ранее ученые предупредили, что выбросы парниковых газов достигли исторического максимума, угрожая подтолкнуть мир к беспрецедентному уровню глобального потепления. Больше об этом читайте в новости.

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