Люди "отрастят" третью руку, крылья или щупальца: ученые сообщили, когда это произойдет

Ученые заявили, что последние несколько лет биоинженерия вышла на такой уровень, что скачки в развитии человека уже просто невозможно остановить.

Об этом пишет Daily Mail.

К примеру, исследователи уже разработали "третий большой палец", который управляется специальными сенсорными датчиками на ноге. Наличие дополнительного пальца позволяет человеку удерживать одной рукой больше предметов, открывать бутылку с водой, чистить банан, засовывать нить в иглу и совершать множество других действий, для которых раньше понадобилось бы две руки.

По словам профессора когнитивной неврологии Кембриджского университета Тамары Макин, дополнительный большой палец, по сути, только начало. Во-первых, он дал возможность ученым осознать, насколько "экстраординарной" способность нашего мозга к адаптации. Во-вторых, сейчас исследователи желают сосредоточиться на разработке огромных конструкций, в-третьих, речь идет о разработке дополнительных частей тела, которых ранее не было у человека. Например, щупалец или крылья.

В то же время Макин отмечает, что с точки зрения самой конструкции создать что-то похожее на крылья или щупальца не проблема. Это может произойти в течение ближайших десятилетий.

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