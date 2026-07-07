Люди по всему миру слышат загадочное "гудение": ученые наконец-то нашли возможную причину

Загадочное жужжание в мире может быть формой низкочастотного тинитуса / © pexels.com

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Ученые предложили новое объяснение загадочного низкочастотного гудения, которое люди по всему миру слышат уже десятилетиями. Это явление известно просто как "гул". Его часто описывают как навязчивое низкое жужжание, рокот или фоновый звук, который могут слышать только отдельные люди.

Об этом говорится в материале UNILAD.

В годы выдвигали различные версии происхождения этого звука — от промышленного шума и природных явлений до конспирологических теорий. Однако новое исследование предполагает, что в части случаев источник может быть не внешним, а внутренним.

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Группа ученых под руководством специалиста по слуху Бонифаца Баумана из Немецкого центра головокружения и нарушений равновесия пришла к выводу, что некоторые сообщения о "гуле" могут быть формой низкочастотного тинитуса.

Тинитус – это состояние, при котором человек слышит звук без очевидного внешнего источника. Чаще его связывают с высокочастотным звоном или свистом в ушах, но иногда он может проявляться и как низкий звук.

Ученые отмечают, что это не означает, что все случаи "гула" имеют одну и ту же причину. В некоторых ситуациях внешние источники звука могут существовать. Но для части людей объяснение может быть связано именно со слуховой системой.

Откуда известен загадочный "гул"

О феномене "гула" активно заговорили еще в 1970-х годах. Тогда жители Бристоля в Великобритании начали жаловаться на постоянный низкочастотный фоновый звук примерно на частоте 50 герц.

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Впоследствии подобные сообщения начали поступать из других стран, включая Австралию, Новую Зеландию и регионы Северной Америки.

Люди обычно описывают этот звук как низкое жужжание, которое может появляться в одном месте и полностью исчезать в другом. Например, его могут слышать ночью в спальне, но не слышно на следующее утро в транспорте или на улице.

Несмотря на бессчетные пробы отыскать источник, точно найти происхождение явления было трудно. В части случаев исследователи не находили ни одного очевидного внешнего звука.

Что проверяли ученые

В новом исследовании ученые решили сосредоточиться не на поиске внешнего источника, а на людях, слышащих "гул".

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К исследованию привлекли 28 добровольцев, которые сообщали о непонятных низкочастотных шумах.

Ученые проверили две основные версии. Первая заключалась в том, что эти люди могли обладать чрезвычайно чувствительным слухом к низким частотам. Вторая — что они могли слышать звуки, возникающие внутри собственного тела, в частности, через процессы во внутреннем ухе.

Сначала участникам было проведено стандартное обследование слуха с акцентом на низкочастотный диапазон. Результаты показали, что большинство добровольцев не имели исключительно чувствительного слуха к низким частотам.

Затем исследователи измеряли так называемые отоакустические эмиссии — очень слабые звуки, которые могут создавать внутреннее ухо во время своей нормальной работы.

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Однако и эти измерения не показали ничего необычного.

Почему это может быть тинитус

Поскольку в большинстве случаев ученые не обнаружили ни чрезвычайной чувствительности слуха, ни измеряемого внутреннего звука, они предполагают, что гул может быть субъективным слуховым ощущением.

Это приближает его к тинитусу – состоянию, при котором человек реально слышит звук, хотя внешнего источника может не быть.

Исследователи отмечают, что низкочастотный тинитус может объяснить многое, но не все случаи загадочного гудения.

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В то же время они подчеркивают: если источник звука находится внутри слуховой системы, это не делает ощущение человека "ненастоящим". Тинитус является реальным и хорошо задокументированным состоянием.

Почему это важно

Если новое объяснение подтвердится, часть случаев загадочного "гула" можно будет рассматривать не как внешнюю акустическую тайну, а как медицинскую проблему, связанную со слухом.

Это может открыть путь к методам помощи, уже применяемым для людей с тинитусом: от специальных стратегий адаптации к терапиям, помогающим уменьшить дискомфорт.

Ученые признают, что универсального лечения тинитуса пока нет. Но понимание природы "гула" может помочь людям, которые годами слышат этот звук и не могут найти его источник.

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