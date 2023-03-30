Люди, рожденные после 1940 года, имеют 50% шансов дожить до 125 лет - ученые

Ученые проанализировали продолжительность жизни людей, чтобы выяснить, что может произойти в будущем.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Джорджии, пришло к выводу, что люди все еще "далеки" до достижения максимальной продолжительности жизни – 140 лет.

Впрочем, ученые утверждают, что родившиеся после 1940 года люди могут дожить до 125 лет с вероятностью 50/50.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Это означает, что возраст Жанны Кальман, непрерывно курящей француженки и умершей в возрасте 122 лет, когда-то может считаться "молодым". Жанна родилась 21 февраля в 1875 году, а умерла 4 августа в 1997 году.

Ученые проанализировали продолжительность жизни людей в Великобритании, родившихся еще в 1880 году, чтобы выяснить, что может произойти в будущем.

Их прогнозы показали, что мужчины, рожденные в 1970 году, потенциально могут достичь возраста 141 года, а самые старые женщины, родившиеся в 1970 году, могут достигнуть 131 года.

Фото: Pexels

Но поскольку эти люди все еще относительно молоды, авторы говорят, что они "не уверены" в этих оценках, предупреждая, что они могут быть неточными, поскольку основываются на определенных статистических предположениях.

Их выводы оказались более достоверными в случае мужчины, родившегося в 1940 году, которому исполнилось 125 лет, и родившейся в том же году женщины и достигшей 124 с половиной лет.

Эти оценки имеют вероятность 50/50, утверждают учёные.

Доктор Дэвид Маккарти, руководивший исследованием из Университета Джорджии, сказал: "Рекорды продолжительности жизни могут значительно увеличиться. Наши результаты подтверждают предыдущую работу, которая предполагает, что если и существует максимальный предел продолжительности жизни человека, то мы еще не приближаемся к ней".

Пока официально самой старой из людей, когда-либо живших, является француженка Жанна Кальман. Родившись 21 февраля 1875 года, она пережила мировые войны, испанку и даже встретила Винсента Ван Гога в 1888 году.

Жанна Кальман / Фото: raakachocolate

Она рассказала, как неряшливый и пропахший алкоголем Ван Гог приобрел карандаши в магазине отца Жанны и отправился писать свои знаменитые "Подсолнечники" в Арли.

Напомним, Илон Маск, Стив Возняк и еще 1100 профессоров, инженеров и исследователей призывают приостановить эксперименты с искусственным интеллектом. Они беспокоятся, что это может угрожать человечеству.

Читайте также: