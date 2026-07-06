Люди, рожденные в этом месяце, живут дольше всего: ученые назвали счастливчиков

Долголетие

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Дата рождения человека может влиять на его здоровье и долголетие гораздо сильнее, чем считалось ранее. Ученые обнаружили, что родившиеся в определенный период года люди имеют уникальное статистическое преимущество — они значительно чаще доживают до 105 лет и менее подвержены смертельным заболеваниям.

Об этом пишет Blikk.

Как выяснили исследователи, главными счастливчиками являются родившиеся в декабре. Их шансы дожить до 105 лет на 16 процентов выше среднего показателя. В целом статистика, основанная на анализе данных более миллиона человек в Австрии и Дании, подтверждает: родившиеся с октября по декабрь живут в среднем дольше, чем празднующие день рождения весной — с апреля по июнь.

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Такую закономерность ученые объясняют тем, что у «зимних» людей есть несколько более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главной причиной смертности в мире. В то же время медики призывают не упрощать результаты, ведь у рожденных в конце года есть и свои минусы — например, более высокая склонность к астме и некоторым неврологическим болезням.

Причина этого явления кроется в экологических факторах во время беременности матери и в первые месяцы жизни. Сезонные изменения в рационе, уровень солнечного света, количество витамина D и перенесенные матерью сезонные инфекции закладывают крепость организма на десятилетия вперед. Исторические данные начала XX века показывают, что дети, развивавшиеся летом и осенью, рождались с большим весом и становились более устойчивыми во взрослом возрасте.

Впервые подобные выводы подробно описали исследователи Габриэле Доблхаммер, Рембрандт Шольц и Хайнер Майер в своем труде 2005 года «Луна рождения и доживания до 105 лет».

Однако авторы исследования отмечают, что месяц рождения — это лишь один из многих факторов. Он не гарантирует долголетие сам по себе, ведь реальная продолжительность жизни человека, прежде всего, зависит от наследственности, сбалансированного питания, спорта, качественного сна, отсутствия стресса и регулярных медицинских осмотров.

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Напомним, британка Маргарет Хэм готовится отпраздновать 100-летие. Несмотря на возраст, она живет самостоятельно, ежедневно пьет много крепкого чая и, по словам семьи, не собирается отказываться от давних привычек.

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