Люди существенно обеднеют из-за глобального потепления: тревожный прогноз ученых

Ученые из Кембриджского университета предостерегают: к концу века средний человек может стать на 24% беднее из-за глобального потепления. Исследователи прогнозируют, что в Великобритании условия жизни могут приблизиться к реалиям развивающихся стран с высоким уровнем безработицы, низкими зарплатами, закрытыми предприятиями и падением уровня жизни.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Мы показали, что изменение климата снижает доходы во всех странах — как в жарких, так и холодных, в богатых и бедных. Оно повлияет на целые отрасли — от транспорта до производства и розничной торговли, а не только на сельское хозяйство и другие сферы, непосредственно связанные с природой», — отмечают эксперты из Кембриджа.

Угрозы для экономики от глобального потепления и как это предотвратить

Ученые делают вывод: человечество должно как можно быстрее отказаться от использования ископаемого топлива.

«Необходимы срочные действия для борьбы с изменением климата и защиты экономик от дальнейших потерь доходов», — говорят эксперты.

Исследования доказывают, что более теплый воздух способен удерживать больше влаги, поэтому глобальное потепление приводит к более сильным осадкам и повышает риск масштабных наводнений.

Рост уровня мирового океана и подтопления потребуют миллиардных затрат на восстановление инфраструктуры и строительство защитных сооружений. Пострадают и целые секторы экономики — от туризма до сельского хозяйства, особенно в прибрежных регионах.

Из-за усиления засух сократятся площади, пригодные для выращивания культур, ведь глобальное потепление, вызванное деятельностью человека — прежде всего сжиганием угля и другого ископаемого топлива, — сделает многие регионы малопригодными для аграрного производства.

Все это повлияет на «мировой ВВП на душу населения», один из ключевых показателей благосостояния, отражающий средний уровень экономического производства на одного человека.

Результаты исследования о влиянии глобального потепления на уровень доходов

В исследовании ученые проанализировали последствия постоянного повышения температуры в период 2015-2100 годов для 174 стран, среди которых Австралия, Бангладеш, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Ирландия, Япония, Мексика, Великобритания и США.

Использовав модельные сценарии Shared Socioeconomic Pathways (SSPs), созданные IPCC, исследователи сравнили два базовых варианта: продолжение климатических тенденций 1960-2014 годов и условный сценарий «без дальнейшего потепления».

Расчеты показали: если температура будет расти на 0,04 °C ежегодно без надлежащих мер адаптации, ВВП на душу населения в мире снизится на 10-11% к концу века.

При худшем сценарии с высокими выбросами прогнозируются еще более серьезные последствия — падение доходов на 20-24% по сравнению со сценарием «без дальнейшего потепления».

В то же время горячие и бедные страны могут пострадать значительно больше: экономические потери для них будут превышать средние мировые показатели на 30-60%. Среди примеров — Афганистан, Бангладеш и Буркина-Фасо.

В публикации журнала PLOS Climate авторы подчеркивают «важность смягчения последствий изменения климата» и «необходимость внедрения мер адаптации, чтобы минимизировать негативные эффекты».

Ученые напоминают о значении Парижского соглашения 2015 года, которое предусматривает ограничение роста температуры до 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Согласно подсчетам, даже уменьшение темпов потепления до 0,01 °C в год позволило бы увеличить глобальные доходы примерно на 0,25% по сравнению со сценарием, повторяющим тенденции 1960-2014 годов.

Исследователи отмечают: будущие работы должны учитывать адаптационные и смягчающие стратегии, специфические для каждой страны. Однако они признают, что даже такие меры не смогут полностью остановить долгосрочные негативные эффекты для экономики, особенно в жарких и бедных государствах.

Вместе с тем ученые отмечают: «ни одна страна не является защищенной» от последствий климатических изменений без сокращения парниковых выбросов.

«Еще менее десятилетия назад большинство экономистов считали, что изменение климата — это проблема только жарких южных стран. Мы бросили вызов этому предположению», — подытожили ученые.

К слову, ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины прогнозируют, что к концу XXI века более 2,3 млн человек в Европе могут умереть от экстремальной жары, спровоцированной выбросами парниковых газов.