Люди унаследовали "ген жаворонка" от неандертальцев — исследование

ДНК неандертальца может объяснить, почему некоторые из людей являются жаворонками.

Об этом пишет The Guardian.

Американские ученые обнаружили, что гены, унаследованные от наших доисторических родственников, могут способствовать тому, что некоторые люди становятся жаворонками, что позволяет им комфортнее просыпаться и ложиться спать раньше других.

Хотя большая часть генов, полученных современным человеком в результате древнего скрещивания, была отсеяна в ходе эволюции, небольшая часть осталась, скорее всего, потому, что они помогли ранним современным людям адаптироваться к новой среде обитания, когда они покинули Африку и перебрались в Евразию.

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"Анализируя фрагменты ДНК неандертальцев, оставшиеся в геномах современного человека, мы обнаружили поразительную тенденцию", – сказал Джон Капра, эпидемиолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. По его словам, многие из них повлияли на гены, управляющие биологическими часами современного человека, в большинстве случаев "повышая склонность к жаворонку".

Homo sapiens мигрировали из Африки в Евразию около 70 000 лет назад. По прибытии они столкнулись с неандертальцами, которые уже приспособились к жизни в более холодном климате, заселили территорию сотни тысяч лет назад. Благодаря скрещиванию между группами ныне живущие люди несут до 4% ДНК неандертальцев, в частности гены, связанные с пигментацией кожи, волосами, жиром и иммунитетом.

Капра и его коллеги проанализировали ДНК современных людей и неандертальцев и обнаружили, что в биологических часах или циркадных ритмах этих двух групп участвуют разные генетические варианты. Поскольку предки современных людей спаривались с неандертальцами, вполне возможно, что некоторые из ныне живущих являются носителями неандертальских вариантов, рассуждали они.

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Чтобы проверить, исследователи обратились в британский биобанк, который хранит информацию о генетике, здоровье и образе жизни полумиллиона людей. Мало того, что многие люди являются носителями этих вариантов, гены постоянно связаны с ранним пробуждением, пишут ученые Genome Biology and Evolution.

Но чтобы стать жаворонком, не нужны гены неандертальца. Сотни разных генов влияют на то, когда люди спят и просыпаются, а также существует множество экологических и культурных влияний. В целом гены неандертальцев оказывают лишь незначительное влияние.

Капра подозревает, что многие современные люди несут в себе гены неандертальцев, потому что они помогли своим предкам адаптироваться к жизни в высших широтах. "Мы не думаем, что быть жаворонком действительно полезно. Скорее, мы думаем, что это сигнал о том, что у нас есть более быстрые часы, которые лучше адаптируются к сезонным изменениям уровня освещенности", — сказал Капра. "В более высоких широтах полезно иметь более гибкие часы, способные лучше меняться в соответствии с переменными сезонными уровнями освещенности".

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Профессор Марк Маслин из Университетского колледжа Лондона, который не принимал участия в исследовании, сказал: "Теперь у нас есть генетические доказательства того, что некоторые из нас действительно являются жаворонками. Когда люди развивались в тропической Африке, продолжительность дня составляла в среднем 12 часов. Сейчас охотники-собиратели тратят лишь 30% своего времени бодрствования на сборку пищи, так что 12 часов — это много времени, но чем дальше на север вы продвигаетесь, тем короче и короче дни зимой, когда еды особенно не хватает, поэтому для неандертальцев и людей имеет смысл начинать собирать пищу, как только появляется свет, при котором можно работать".

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