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Люди в ближайшем будущем смогут "жить" после смерти: как прорыв в науке помог этого достичь

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Люди в ближайшем будущем смогут "жить" после смерти: как прорыв в науке помог этого достичь

Фото: Freepik

"Цифровой двойник" сможет "жить" после смерти, позволяя родственникам, потерявшим близкого человека, общаться с ним.

Руководитель отдела бизнеса и вычислительной техники в Университете Рейвенсборна, Доктор Аджаз Али утверждает, что до 2050 года умершие люди будут продолжать существовать в цифровой форме благодаря искусственному интеллекту. Он будет фиксировать внешний вид умершего человека.

Об этом пишет Mirror.

По его словам, в будущем люди смогут скачать себе так называемого "цифрового двойника". " Близнец" будет снят с живого человека с помощью записей, анализа его цифрового следа и таких вещей, как захват движения и изображения для визуального присутствия. Тогда он сможет "жить" после смерти, позволяя родственникам, потерявшим близкого человека, общаться с ним, несмотря на его смерть.

В интервью Mail ученый сказал, что эта технология будет революционной.

"Используя инструменты на основе НЛП, которые будут гораздо совершеннее, чем ChatGPT и Bard, люди смогут взаимодействовать с этими цифровыми близнецами в реальном времени и извлекать пользу от их знаний и идей. Близкие люди могли бы продолжать взаимодействовать со своими умершими родственниками, но будут существовать в форме цифрового близнеца", — сказал он.

Напомним, самопровозглашенный "заклинатель привидений" Дэвид Ганзел пережил клиническую смерть и рассказал, что видел.

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Дата публикации
Просмотры
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