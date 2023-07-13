Люди заселили Америку на 12 тысяч лет раньше, чем считалось - ученые

До этого считалось, что первые люди забились на континенте примерно 15 тысяч лет назад.

Ученые выяснили, что люди могли заселить Южную Америку примерно 27 тысяч лет назад, что на 12 тысяч лет больше, чем считалось до сих пор.

Соответствующее заключение сделали ученые из Бразилии, Франции и США после исследования ювелирных изделий, сделанных из костей вымерших ленивцев, сообщает The Guardian.

В сообщении ученых указывается, что Америка могла быть заселена уже 27 тысяч лет назад, хотя до сих пор считалось, что первые люди забились на континенте примерно 15 тысяч лет назад.

Ученые проанализировали треугольные и каплеобразные подвески, изготовленные из костей ленивцев. Они пришли к выводу, что украшения полировали и делали отверстия умышленно.

Украшения были найдены в пещере Санта-Элина в центральной Бразилии, которой, как полагают ученые, уже примерно 25-27 тысяч лет.

"Теперь у нас есть веские доказательства того, что мы должны пересмотреть наши представления о миграции людей в Америку", — сказала соавтор исследования и археологиня университета Сан-Карлос Мириан Лиза Алвес Форанчелли Пачеко.

Украшения исследовали впервые, хотя они были найдены около 30 лет назад.

Ученые исключают предположение, что люди нашли и вырезали украшения тысячи лет спустя после гибели ленивцев. Ученые указывают на то, что украшения были изготовлены через несколько дней или лет после гибели ленивцев, пока эти кости не окаменели.

"Мы считаем, что это были личные предметы, возможно, украшения для собственного обихода", – еще один сказал соавтор исследования и палеонтолог университета Сан-Карлос Таис Рабито Пансани.

Гигантские наземные ленивцы, из костей которых изготовлены украшения, были одними из величайших существ Южной Америки. Их длина достигала 3-4 м. Они весили более 450 кг.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые заявляют, что древний город Мегиддо на севере Израиля является библейским местом Армагеддона, где состоится последнее сражение добра и зла.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белизе ученые обнаружили останки цивилизации майя. Десятки людей были похоронены для того, чтобы принести их в жертву богу дождя.

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