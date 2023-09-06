Люди смогут только раз увидеть это чудо – в следующий раз к Земле комета подлетит в 2317 году

Комету С/2023 Р1 можно увидеть невооруженным глазом во вторник, 12 сентября, когда она будет максимально близка к Земле.
Астрономы говорят, что человечеству посчастливится увидеть редкую комету своими глазами. Ученые обнаружили комету «Нишимура» только в августе этого года. И уже 12 сентября этот космический объект максимально приблизится к Земле. Произойдет это во вторник перед рассветом. Как сообщают астрономы, комета движется со скоростью 386 242 км/ч, поэтому ее можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом. К нашей планете небесное тело приблизится на расстояние 125 млн км, а к Солнцу комета приблизится 17 сентября на расстояние 33,6 млн км.
Ученые отмечают, что комету «Нишимура» сейчас можно увидеть через час после заката и за час до его восхода. Только нужно смотреть с востока на северо-восток, где находятся Луна и Венера. Комета, отмечают исследователи, может совершить оборот вокруг Солнечной системы за 500 лет, а вокруг Земли – за год.
Что известно о комете «Нишимура»?
- 12 августа 2023 г. японский астроном Хидео Нишимура открыл новую комету, получившую название С/2023 Р1 (Нишимура). Некоторые ученые предполагают, что она может являться межзвездной кометой.
- Астрономы все еще определяют размер небесного тела, предполагая, что диаметр кометы может доходить до трех километров. Отмечается, что комета С/2023 Р1 может быть причиной метеоритного дождя, который идет в декабре ежегодно.
- Эта комета в прошлом уже залетала в Солнечную систему, она делает полный оборот вокруг Солнца за 294 года. Поэтому в следующий раз люди смогут увидеть ее только в 2317 году.
- Ученые из NASA выдвигают предположение, что комета Нишимура во время приближения к Солнцу может вообще рассыпаться на мелкие части.
- Исследователи не обнаружили опасности столкновения этого небесного тела с Землей, тщательно рассчитав его орбиту и скорость движения.
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