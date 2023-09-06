Люди смогут только раз увидеть это чудо – в следующий раз к Земле комета подлетит в 2317 году

Астрономы говорят, что человечеству посчастливится увидеть редкую комету своими глазами. Ученые обнаружили комету «Нишимура» только в августе этого года. И уже 12 сентября этот космический объект максимально приблизится к Земле. Произойдет это во вторник перед рассветом. Как сообщают астрономы, комета движется со скоростью 386 242 км/ч, поэтому ее можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом. К нашей планете небесное тело приблизится на расстояние 125 млн км, а к Солнцу комета приблизится 17 сентября на расстояние 33,6 млн км.

Ученые отмечают, что комету «Нишимура» сейчас можно увидеть через час после заката и за час до его восхода. Только нужно смотреть с востока на северо-восток, где находятся Луна и Венера. Комета, отмечают исследователи, может совершить оборот вокруг Солнечной системы за 500 лет, а вокруг Земли – за год.

Что известно о комете «Нишимура»?

12 августа 2023 г. японский астроном Хидео Нишимура открыл новую комету, получившую название С/2023 Р1 (Нишимура). Некоторые ученые предполагают, что она может являться межзвездной кометой.

Астрономы все еще определяют размер небесного тела, предполагая, что диаметр кометы может доходить до трех километров. Отмечается, что комета С/2023 Р1 может быть причиной метеоритного дождя, который идет в декабре ежегодно.

Эта комета в прошлом уже залетала в Солнечную систему, она делает полный оборот вокруг Солнца за 294 года. Поэтому в следующий раз люди смогут увидеть ее только в 2317 году.

Ученые из NASA выдвигают предположение, что комета Нишимура во время приближения к Солнцу может вообще рассыпаться на мелкие части.

Исследователи не обнаружили опасности столкновения этого небесного тела с Землей, тщательно рассчитав его орбиту и скорость движения.

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