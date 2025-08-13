MacBook для всех: Apple запускает доступную модель с чипом iPhone

MacBook

Apple готовит настоящую революцию в мире ноутбуков: по данным инсайдеров, компания разрабатывает бюджетный MacBook, впервые получивший процессор, созданный для iPhone. Ожидается, что новинка не только поразит свою цену, но и продемонстрирует инновационный подход к аппаратному обеспечению.

Об этом пишет T4.

По информации DigiTimes, доступный MacBook будет оснащен чипом A18 Pro, который обычно ставят в топовые модели iPhone. Его цена, по предварительным данным, составит 600–700 долларов, что значительно дешевле стартовой цены MacBook Air в США (от 1000 долларов). Это делает новый ноутбук наиболее привлекательным вариантом для тех, кто хочет присоединиться к экосистеме Apple без больших затрат.

Массовое производство, по прогнозам, начнется в конце 2025 года или начале 2026-го, а сборка компонентов стартует уже к концу третьего квартала 2025 года. Модель получит 12,9-дюймовый дисплей, немного меньше MacBook Air (13,6 дюйма). Корпус будет ультратонким и легким, а пользователям предложат четыре цвета: серебристый, синий, розовый и желтый.

Одним из компромиссов станет отсутствие поддержки Thunderbolt, вместо него у ноутбука будут обычные порты USB-C. Для целевой аудитории, которая ищет недорогой Mac для базовых задач, это не критично.

Аналитики прогнозируют, что продажи новинки могут достичь 5-7 миллионов единиц в год, что позволит Apple увеличить общие поставки MacBook на 30-40%. Ноутбук может стать логическим продолжением популярного MacBook Air на чипе M1, до сих пор пользующегося спросом как бюджетный вариант.

