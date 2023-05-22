"Магнит" для комаров: исследователи объяснили, что привлекает надоедливых насекомых

Новое исследование показало, что запах пота может превратить некоторых людей в магнит для комаров. Очевидно, это причина того, что одних так мучают надоедливые насекомые, а другие, по словам ученых, не имеют с ними проблем.

Об этом сообщает британская служба новостей SWNS.

Новые выводы основываются на исследовании, посвященном африканскому малярийному комару Anopheles gambiae, выпущенному на открытой испытательной арене размером с каток в Замбии.

Ведущий автор исследования доктор Диего Хиральдо, нейробиолог, сказал: «Это самая большая система для оценки обонятельных преимуществ для любого комара в мире. И это очень насыщенная сенсорная среда для комаров”.

Команда из Университета Джона Гопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, каждую ночь выпускала 200 голодных комаров и использовала инфракрасные видеокамеры, чтобы наблюдать, как часто они садятся на равномерно расположенные площадки, нагретые до 35ºC, имитируя человеческую кожу, говорится в отчете.

Запах тела, по всей видимости, был более привлекательной приманкой, чем CO2 (углекислый газ) — известная приманка для комаров.

Но дальнейшие тесты показали, что рой из 200 особей также был требовательным. Ароматы шести добровольцев, спавших в одноместных палатках вокруг, подавались на площадки для комаров в течение шести ночей подряд.

Это позволило исследователям зафиксировать вкус комаров и собрать ночные образцы воздуха из палаток, чтобы сравнить воздушные компоненты запаха тела.

Старший автор доктор Конор МакМэниман, биолог, сказал: “Эти комары обычно охотятся на людей за часы до и после полуночи. Они следят за исходящими от людей запахами и конвективными потоками, и обычно они попадают в дома и кусают примерно между 22:00 и 2:00”.

Он добавил: "Мы хотели оценить обонятельные предпочтения комаров в период пика активности, когда они активны на улице, а также оценить запах от спящих людей в тот же промежуток времени".

Исследование показало, что каждую ночь одни люди были более привлекательными для комаров, чем другие.

Один доброволец, имевший разительно другой запах, неизменно привлекал очень мало комаров, говорится в исследовании.

Исследование также выявило 40 химических веществ, излучаемых всеми людьми — хотя и с разной скоростью.

Ведущий соавтор доктор Стефани Ранкин-Тернер, химик-аналитик, прокомментировала: «Это, вероятно, смесь с определенным соотношением… Мы еще точно не знаем, какое значение действительно имеют кожные выделения, микробные метаболиты или дыхание, но мы надеемся, что сможем это понять в ближайшие годы”.

Согласно исследованию, люди, которые были более привлекательны для комаров, выделили больше карбоновых кислот, производимых кожными микробами. И наоборот, человек, который был менее привлекательным для комаров, выделил меньше кислоты, но утроил количество эвкалиптла — растительного соединения. Он содержится в маслах, травах и специях, и повышенный уровень может быть связан с диетой.

Исследователи были удивлены тем, как эффективно комары могли находить и выбирать между потенциальной пищей человека на огромной арене.

Доктор Ренкин-Тернер рассказал: "Когда вы видите, что что-то перемещается из крошечной лабораторной комнаты, где присутствуют запахи, и комары все еще находят их на этом большом открытом пространстве в поле в Замбии, это действительно показывает, насколько сильны эти комары как искатели". .

Напомним, исследователи утверждают, что комаров могут привлекать люди, которые используют самые распространенные марки мыла, причем цветочные и фруктовые ароматы наиболее популярны среди насекомых.

В исследовании, опубликованном в журнале iScience, приняли участие четыре добровольца, которые предоставили образцы ткани, которую они носили как рукав, либо немыт, либо после стирки с использованием четырех разных марок мыла.

Ученые считают, что комаров может привлекать мыло, потому что, когда они не питаются кровью, они дополняют потребление сахара растительными нектарами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.